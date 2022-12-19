https://sputnik-georgia.ru/20221219/ministr-rasskazal-o-roli-gruzii-v-proekte-prokladki-elektrokabelya-v-evropu-273207852.html

Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу

Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу

Это не будет односторонняя связь, когда электроэнергия идет лишь в Европу, пояснил Давиташвили 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T18:01+0400

2022-12-19T18:01+0400

2022-12-19T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия будет ведущей силой в проекте прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге.Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Евросоюз намерен выделить на проект 2,3 миллиарда евро."Грузия в этом проекте будет главной ведущей силой и лидером в осуществлении проекта", - заявил Давиташвили. Так министр ответил на вопрос журналиста о том, какова роль Грузии, учитывая некоторые заявления, исходя из которых с ложилось впечатление, что Азербайджан будет главным экспортером электроэнергии. Он отметил, что министерство финансов Грузии уже готово к этому, идут переговоры со Всемирным банком."Что касается экспорта электроэнергии, Азербайджан заявил, что у него есть очень амбициозный план производить электроэнергию из возобновляемых источников. Он сегодня самодостаточен, и акцент делает на экспорте", - сказал Давиташвили.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС>>По его словам, это заявление повторили другие участники проекта, что новая связующая линия даст возможность Европе получать электроэнергию не только из Грузии, но и со всего региона Южного Кавказа.Министр подчеркнул, что Грузия является самой перспективной страной с точки зрения производства электроэнергии. "Что касается ресурсов и возможностей Грузии, чтобы ни говорили и какая бы страна ни говорила о возможностях получения электроэнергии из обновляемых источников в перспективе, Грузия в этом плане однозначно является самой перспективной страной", - заявил Давиташвили.Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю>>По его словам, у Грузии есть возможность генерации электроэнергии не только из источников гидроэнергии, но также есть достаточно перспективные проекты по использованию ветряной и солнечной энергии.Он напомнил об утвержденной правительством программе по содействию строительству новых "зеленых электростанций" мощностью 1,5 тысячи мегаватт. Правительство ожидает инвестиции в размере не менее 3 миллиардов долларов в энергетический сектор Грузии в течение последующих трех лет.При этом он добавил, что речь идет не только об экспорте электроэнергии в Европу. Министр выразил уверенность, что это лишь начальный этап и со временем к проекту присоединятся другие государства.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, европа, азербайджан, черное море, всемирный банк, евросоюз