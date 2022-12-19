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Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу
Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу
Это не будет односторонняя связь, когда электроэнергия идет лишь в Европу, пояснил Давиташвили 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T18:01+0400
2022-12-19T18:07+0400
грузия
экономика
новости
леван давиташвили
европа
азербайджан
черное море
всемирный банк
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия будет ведущей силой в проекте прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге.Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Евросоюз намерен выделить на проект 2,3 миллиарда евро."Грузия в этом проекте будет главной ведущей силой и лидером в осуществлении проекта", - заявил Давиташвили. Так министр ответил на вопрос журналиста о том, какова роль Грузии, учитывая некоторые заявления, исходя из которых с ложилось впечатление, что Азербайджан будет главным экспортером электроэнергии. Он отметил, что министерство финансов Грузии уже готово к этому, идут переговоры со Всемирным банком."Что касается экспорта электроэнергии, Азербайджан заявил, что у него есть очень амбициозный план производить электроэнергию из возобновляемых источников. Он сегодня самодостаточен, и акцент делает на экспорте", - сказал Давиташвили.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС&gt;&gt;По его словам, это заявление повторили другие участники проекта, что новая связующая линия даст возможность Европе получать электроэнергию не только из Грузии, но и со всего региона Южного Кавказа.Министр подчеркнул, что Грузия является самой перспективной страной с точки зрения производства электроэнергии. "Что касается ресурсов и возможностей Грузии, чтобы ни говорили и какая бы страна ни говорила о возможностях получения электроэнергии из обновляемых источников в перспективе, Грузия в этом плане однозначно является самой перспективной страной", - заявил Давиташвили.Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю&gt;&gt;По его словам, у Грузии есть возможность генерации электроэнергии не только из источников гидроэнергии, но также есть достаточно перспективные проекты по использованию ветряной и солнечной энергии.Он напомнил об утвержденной правительством программе по содействию строительству новых "зеленых электростанций" мощностью 1,5 тысячи мегаватт. Правительство ожидает инвестиции в размере не менее 3 миллиардов долларов в энергетический сектор Грузии в течение последующих трех лет.При этом он добавил, что речь идет не только об экспорте электроэнергии в Европу. Министр выразил уверенность, что это лишь начальный этап и со временем к проекту присоединятся другие государства.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, европа, азербайджан, черное море, всемирный банк, евросоюз
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, европа, азербайджан, черное море, всемирный банк, евросоюз

Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу

18:01 19.12.2022 (обновлено: 18:07 19.12.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliВысоковольтная линия электропередач ЛЭП
Высоковольтная линия электропередач ЛЭП - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Это не будет односторонняя связь, когда электроэнергия идет лишь в Европу, пояснил Давиташвили
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия будет ведущей силой в проекте прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге.
Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Евросоюз намерен выделить на проект 2,3 миллиарда евро.
"Грузия в этом проекте будет главной ведущей силой и лидером в осуществлении проекта", - заявил Давиташвили.
Так министр ответил на вопрос журналиста о том, какова роль Грузии, учитывая некоторые заявления, исходя из которых с ложилось впечатление, что Азербайджан будет главным экспортером электроэнергии.
"Технико-экономические исследования проводит итальянская международная компания при софинансировании Всемирного банка. Государство (Грузия - ред.) финансирует исследование на кредит из Всемирного банка... И следующие этапы будут финансироваться государством", - сказал Давиташвили.
Он отметил, что министерство финансов Грузии уже готово к этому, идут переговоры со Всемирным банком.
"Что касается экспорта электроэнергии, Азербайджан заявил, что у него есть очень амбициозный план производить электроэнергию из возобновляемых источников. Он сегодня самодостаточен, и акцент делает на экспорте", - сказал Давиташвили.
Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС>>
По его словам, это заявление повторили другие участники проекта, что новая связующая линия даст возможность Европе получать электроэнергию не только из Грузии, но и со всего региона Южного Кавказа.
Министр подчеркнул, что Грузия является самой перспективной страной с точки зрения производства электроэнергии.
"Что касается ресурсов и возможностей Грузии, чтобы ни говорили и какая бы страна ни говорила о возможностях получения электроэнергии из обновляемых источников в перспективе, Грузия в этом плане однозначно является самой перспективной страной", - заявил Давиташвили.
Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю>>
По его словам, у Грузии есть возможность генерации электроэнергии не только из источников гидроэнергии, но также есть достаточно перспективные проекты по использованию ветряной и солнечной энергии.
Он напомнил об утвержденной правительством программе по содействию строительству новых "зеленых электростанций" мощностью 1,5 тысячи мегаватт. Правительство ожидает инвестиции в размере не менее 3 миллиардов долларов в энергетический сектор Грузии в течение последующих трех лет.
При этом он добавил, что речь идет не только об экспорте электроэнергии в Европу.

"Это не односторонняя электросвязь, что будет лишь производиться экспорт в Евросоюз, а в разных ситуациях, в зависимости от обстоятельств, для баланса, чтобы была возможность в том числе импорта", - пояснил Давиташвили.

Министр выразил уверенность, что это лишь начальный этап и со временем к проекту присоединятся другие государства.
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