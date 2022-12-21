https://sputnik-georgia.ru/20221221/vse-reshaet-zvonok-iz-vashingtona-deputat-raskritikoval-eks-prezidenta-gruzii-273281268.html

Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии

Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии

Один звонок из Вашингтона может решить проблему Саакашвили, сказал Маргвелашвили 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T18:28+0400

2022-12-21T18:28+0400

2022-12-21T18:55+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

георгий маргвелашвили

бидзина иванишвили

украина

вашингтон

грузинская мечта

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271105845_0:117:1133:754_1920x0_80_0_0_fa6c3f887138e19db3c9bff734434b5c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал не одно глупое заявление в последнее время, сказал глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, комментируя слова бывшего главы государства о звонке из Вашингтона. В эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Маргвелашвили заявил, что вопрос освобождения из заключения его предшественника - Михаила Саакашвили - может решить "один звонок из Вашингтона" основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. По его словам, если суд не примет решение об отсрочке отбывания наказания, он станет соучастником пытки человека. Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции настаивает на том, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили не травили, заявили в тюремном ведомстве Грузии>>Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве: ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, бидзина иванишвили, украина, вашингтон, грузинская мечта, специальная пенитенциарная служба