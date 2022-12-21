https://sputnik-georgia.ru/20221221/saakashvili-ne-travili-zayavili-v-tyuremnom-vedomstve-gruzii-273270116.html
Саакашвили не травили, заявили в тюремном ведомстве Грузии
Саакашвили не травили, заявили в тюремном ведомстве Грузии
Директор центра "Эмпатия" заявила, что в крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T14:53+0400
2022-12-21T14:53+0400
2022-12-21T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы, сказал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Уртмелидзе показал журналистам заключение токсикологического исследования, проведенного в одной из лабораторий США, которое, по его словам, предоставил центр "Эмпатия".При этом он назвал непонятным то, что на этом фоне, Саакашвили отказывается сдавать анализы."Раз уж такое было озвучено, мы обратились в Национальное бюро экспертизы, но осужденный отказался сдавать образцы. Если мы хотим приблизиться к объективности и хотим подтвердить, есть тут что-то или нет, непонятно, чему служит отказ сдавать анализ", – сказал Уртмелидзе. Он подчеркнул, что у всех людей в крови, волосах и во всех биологических жидкостях есть те или иные вещества, что не означает отравление. По данным "Вивамеди", в волосах Саакашвили обнаружили такие вещества, как ртуть, висмут и барий, в ногте – кадмий и магний.Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт>>Во вторник Саакашвили отказал представителю Специальной следственной службы в проведении химическо-токсикологической экспертизы. Служба намерена изучить факт попадания в его организм тяжелых металлов и возможной интоксикации. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сказал, что он не получал ни постановления, ни обращения. "Представьте, приходит какой-то сотрудник (следственной службы – ред.) и то хочет кровь, то волосы, то ногти", – отметил Хачапуридзе.По его словам, дополнительно нужно пять исследований, которые в Грузии не проводятся. Один осужденный, две позицииПомимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Это давление на суд – тюремное ведомство возмущено сюжетами о здоровье Саакашвили>>В медицинских заключениях экспертных групп говорится о том, что у Саакашвили, по сравнению с предыдущим обследованием, усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врачи говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства.Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду.Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, германия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, германия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Саакашвили не травили, заявили в тюремном ведомстве Грузии
14:53 21.12.2022 (обновлено: 15:15 21.12.2022)
Директор центра "Эмпатия" заявила, что в крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы, сказал глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе.
Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Уртмелидзе показал журналистам заключение токсикологического исследования, проведенного в одной из лабораторий США, которое, по его словам, предоставил центр "Эмпатия".
"Никакое отравление не подтверждается их же документами... Оказалось, что в самой этой лаборатории приведенные ими цифры, то есть результаты, можно сказать, ниже нормы. То есть этим же документом подтверждается, что токсического вещества в отравляющем количестве нет", – сказал Уртмелидзе.
При этом он назвал непонятным то, что на этом фоне, Саакашвили отказывается сдавать анализы.
"Раз уж такое было озвучено, мы обратились в Национальное бюро экспертизы, но осужденный отказался сдавать образцы. Если мы хотим приблизиться к объективности и хотим подтвердить, есть тут что-то или нет, непонятно, чему служит отказ сдавать анализ", – сказал Уртмелидзе.
Он подчеркнул, что у всех людей в крови, волосах и во всех биологических жидкостях есть те или иные вещества, что не означает отравление. По данным "Вивамеди", в волосах Саакашвили обнаружили такие вещества, как ртуть, висмут и барий, в ногте – кадмий и магний.
Во вторник Саакашвили отказал представителю Специальной следственной службы в проведении химическо-токсикологической экспертизы. Служба намерена изучить факт попадания в его организм тяжелых металлов и возможной интоксикации.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сказал, что он не получал ни постановления, ни обращения. "Представьте, приходит какой-то сотрудник (следственной службы – ред.) и то хочет кровь, то волосы, то ногти", – отметил Хачапуридзе.
По его словам, дополнительно нужно пять исследований, которые в Грузии не проводятся.
Один осужденный, две позиции
Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
В медицинских заключениях экспертных групп говорится о том, что у Саакашвили, по сравнению с предыдущим обследованием, усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врачи говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства.
Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.