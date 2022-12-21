https://sputnik-georgia.ru/20221221/elisashvili-esli-saakashvili-otpravyat-na-lechenie-za-granitsu-v-tyurmakh-proizoydet-bunt-273257573.html

Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт

Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт

Защита Саакашвили настаивает на обследовании, чтобы выяснить, не отравили ли его полонием 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T10:29+0400

2022-12-21T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Оппозиционный депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает недопустимым отправку осужденного экс-президента Михаила Саакашвили за границу на лечение, так как это создаст прецедент и в тюрьмах произойдет бунт.Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Суд по этому вопросу назначен на 22 декабря. Министр юстиции настаивает на том, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. При этом он подчеркнул, что Саакашвили не в тюрьме, а в клинике. Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"."Считаю, что Саакашвили не является политическим заключенным. Считаю, что Саакашвили будучи во власти наделал делов и превысил полномочия, за что он должен был сидеть в тюрьме", - заявил Элисашвили. Лидер "Грузинской мечты": власти Украины участвовали в отправке Саакашвили в Грузию>>Более того, по словам депутата, Саакашвили опозорился тем, как вернулся в Грузию. Дважды президент страны и дважды главнокомандующий тайно прибыл в страну в контейнере со сметаной, тем самим поставив в плохое положение страну и самого себя. "Как оказалось он психологически не был готов к тому, что он мог быть задержан. Если сейчас что-то и происходит с Саакашвили, это психологические проблемы, он не может смириться с заключением", - отметил Элисашвили. По его словам, воду мутят и адвокаты Саакашвили, якобы экс-президент был отравлен полонием. Накануне один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что "у иностранцев появились подозрения, что Михаил Саакашвили может быть отравлен полонием". По его словам, защита экс-президента обратилась к международным токсикологическим организациям, которые сообщили о том, какие должны быть проведены исследования для установления этого. В грузинских лабораториях же заявили, что они не могут проводить такие исследования. Один осужденный, две позицииПомимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов - группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Это давление на суд – тюремное ведомство возмущено сюжетами о здоровье Саакашвили>>В медицинских заключениях экспертных групп говорится о том, что у Саакашвили по сравнению с предыдущим обследованием усилены энцефалопатия, сенсомоторная нейропатия, анемия, анорексия начала переходить в кахексию. Врачи говорят, что у него повышенная температура тела, гастроэнтерологические проблемы и проблемы со зрением, ухудшилась память, синдром посттравматического стрессового расстройства.Согласно заявлению аппарата омбудсмена, заключение экспертов от 6 декабря 2022 года содержит дополнительный диагноз, который не был обнародован исходя из его сенситивного характера. Тем не менее информация об этом предоставлена Тбилисскому городскому суду.Кроме того, центр "Эмпатия" настаивает на том, что Саакашвили отравлен. По словам директора центра Мариам Джишкариани, клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в небольшом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец.Четких доказательств симуляции Саакашвили нет – аппарат омбудсмена Грузии о видеозаписях>> Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Каладзе: Саакашвили войдет в историю как основатель кровавого режима>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили - гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, алеко элисашвили, шалва хачапуридзе, украина, тбилисский городской суд, грузинская мечта