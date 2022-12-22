https://sputnik-georgia.ru/20221222/bezdarnaya-simulyatsiya--kobakhidze-o-sostoyanii-saakashvili-na-sude-273313367.html

"Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде

"Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде

Саакашвили похудел из-за отказа от полноценного питания и операции на желудке, считает политик 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T15:05+0400

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возвращение и арест саакашвили

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Поведение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на суде – очередная симуляция, уверен председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В четверг в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания Саакашвили по состоянию здоровья, подсудимый подключился к процессу дистанционно из больницы.Внешний вид экс-президента ничем не отличается от кадров, опубликованных Минюстом несколько дней назад, считает политик."Он (Саакашвили – ред.) на выборочном питании, которое привело к потере веса, и у него была операция на желудке, которая также привела к потере веса. Это единственное, что мы видим из этого визуала", – считает Кобахидзе. В остальном, что касается медицинских показаний, то это должно быть подтверждено диагнозом, а сторонники Саакашвили не смогли опубликовать ни одного диагноза, подчеркнул политик."Все это доказывает, что существует явная и очень некомпетентная симуляция, которую мы видели, в том числе и на сегодняшнем суде", – сказал Кобахидзе.Страсти вокруг СаакашвилиАдвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции ранее заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд