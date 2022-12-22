https://sputnik-georgia.ru/20221222/dogovoritsya-ne-udalos---vlasti-gruzii-prognoziruyut-proval-vsekh-kandidatov-v-ombudsmeny-273290059.html

Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены

Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены

Для избрания Народного защитника Грузии необходимо согласие минимум 90 депутатов 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T07:01+0400

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2022-12-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось договориться по единому кандидату в Народные защитники страны, поэтому власти прогнозируют провал голосования, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Для избрания Народного защитника необходимо согласие минимум 90 депутатов. Такого количества нет ни у одной из партий, представленных в парламенте. По его словам, такая же ситуация сложилась и с кандидатами на пост члена Высшего совета юстиции. "Представлены 32 кандидата. (Парламенсткое - ред.) большинство еще раз заявляет о своей готовности поддержать половину из них... Мы можем поддержать до 16 кандидатов, хотя ни по одному из кандидатов, которого мы готовы поддержать, консенсус не достигнут",- отметил Мдинарадзе. Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса>>При этом политик отметил, что оба вопроса - и голосование по кандидатам в Народные защитники и по кандидатам в члены Высшего совета юстиции, будут вынесены на голосование в четверг. "Цель оппозиции — провалить рекомендацию и обвинить правительство... Понятно, что поддержка любого кандидата не имеет ни практического, ни теоретического смысла, в том числе и потому, что у нас нет 90 голосов, а у оппозиции – готовности", - сказал Мдинарадзе. Избрание Народного защитника при согласии оппозиции и власти является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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