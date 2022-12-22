https://sputnik-georgia.ru/20221222/dogovoritsya-ne-udalos---vlasti-gruzii-prognoziruyut-proval-vsekh-kandidatov-v-ombudsmeny-273290059.html
Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены
Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены
Для избрания Народного защитника Грузии необходимо согласие минимум 90 депутатов 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T07:01+0400
2022-12-22T07:01+0400
2022-12-22T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось договориться по единому кандидату в Народные защитники страны, поэтому власти прогнозируют провал голосования, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Для избрания Народного защитника необходимо согласие минимум 90 депутатов. Такого количества нет ни у одной из партий, представленных в парламенте. По его словам, такая же ситуация сложилась и с кандидатами на пост члена Высшего совета юстиции. "Представлены 32 кандидата. (Парламенсткое - ред.) большинство еще раз заявляет о своей готовности поддержать половину из них... Мы можем поддержать до 16 кандидатов, хотя ни по одному из кандидатов, которого мы готовы поддержать, консенсус не достигнут",- отметил Мдинарадзе. Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса>>При этом политик отметил, что оба вопроса - и голосование по кандидатам в Народные защитники и по кандидатам в члены Высшего совета юстиции, будут вынесены на голосование в четверг. "Цель оппозиции — провалить рекомендацию и обвинить правительство... Понятно, что поддержка любого кандидата не имеет ни практического, ни теоретического смысла, в том числе и потому, что у нас нет 90 голосов, а у оппозиции – готовности", - сказал Мдинарадзе. Избрание Народного защитника при согласии оппозиции и власти является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта
Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены
Для избрания Народного защитника Грузии необходимо согласие минимум 90 депутатов
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось договориться по единому кандидату в Народные защитники страны, поэтому власти прогнозируют провал голосования, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие минимум 90 депутатов. Такого количества нет ни у одной из партий, представленных в парламенте.
"По кандидатурам омбудсменов были проведены консультации... Мы предложили представителям оппозиции договориться по одному из пяти предложенных нами кандидатам, но наши оппоненты не захотели поддерживать ни одного из них. Поэтому, естественно, мы не сможем избрать омбудсмена и будем продолжать работу, чтобы хотя бы к весенней сессии как-то определиться с общим кандидатом", - сказал Мдинарадзе.
По его словам, такая же ситуация сложилась и с кандидатами на пост члена Высшего совета юстиции.
"Представлены 32 кандидата. (Парламенсткое - ред.) большинство еще раз заявляет о своей готовности поддержать половину из них... Мы можем поддержать до 16 кандидатов, хотя ни по одному из кандидатов, которого мы готовы поддержать, консенсус не достигнут",- отметил Мдинарадзе.
При этом политик отметил, что оба вопроса - и голосование по кандидатам в Народные защитники и по кандидатам в члены Высшего совета юстиции, будут вынесены на голосование в четверг.
"Цель оппозиции — провалить рекомендацию и обвинить правительство... Понятно, что поддержка любого кандидата не имеет ни практического, ни теоретического смысла, в том числе и потому, что у нас нет 90 голосов, а у оппозиции – готовности", - сказал Мдинарадзе.
Избрание Народного защитника при согласии оппозиции и власти является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.