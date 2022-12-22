https://sputnik-georgia.ru/20221222/glava-parlamenta-gruzii-tsel-soratnikov-saakashvili--ukhudshit-ego-sostoyanie-273307789.html

Глава парламента Грузии: цель соратников Саакашвили – ухудшить его состояние

Глава парламента Грузии: цель соратников Саакашвили – ухудшить его состояние

Он считает, что так называемые друзья Саакашвили являются его самыми большими врагами 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Цель соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – ухудшить состояние его здоровья, заявил глава парламента страны Шалва Папуашвили журналистам.В четверг в Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, подсудимый подключился дистанционно из больницы.Он отметил, что экс-президент отказывается от надлежащего лечения и не сотрудничает с медицинским персоналом, о чем свидетельствуют распространенные ранее видеокадры из больницы."От клиники мы знаем, что Михаил Саакашвили не сотрудничает с врачами. Мы даже видели, как происходит это несотрудничество. Цели клиники и Саакашвили не совпадают. Целью государства и клиники является, чтобы он был здоров. Целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб", – отметил Папуашвили.Он считает, что так называемые друзья Саакашвили "в конечном счете являются его самыми большими врагами". Папуашвили подчеркнул, что Саакашвили совершил преступление, и за это преступление он должен понести наказание – это решение не только грузинского правосудия, но и Европейского суда по правам человека.Тем временем представители партии "Единое национальное движение", созданное Саакашвили, обещают начать в стране гражданское противостояние, если Саакашвили не отправят на лечение за границу.Страсти вокруг СаакашвилиАдвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции ранее заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, украина, тбилиси, вашингтон, тбилисский городской суд, единое нацдвижение