https://sputnik-georgia.ru/20221222/mesto-predsedatelya-tsik-gruzii-ostaetsya-vakantnym---parlament-provalil-golosovanie-273317654.html
Место председателя ЦИК Грузии остается вакантным - парламент провалил голосование
Место председателя ЦИК Грузии остается вакантным - парламент провалил голосование
Причиной провала стали разногласия представителей властей с оппозицией 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T17:11+0400
2022-12-22T17:11+0400
2022-12-22T17:11+0400
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249493850_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_0558e2e71f875a978ac8b51a5e6de9e7.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Парламент Грузии провалил процедуру избрания председателя Центральной избирательной комиссии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе представила двух кандидатов на пост главы ЦИК - автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе и руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе. На пленарном заседании в четверг, 22 декабря, оба кандидата получили ноль голосов, таким образом голосование провалилось. Причиной провала стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены>>Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате. Согласно законодательству, глава ЦИК Грузии избирается 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Состоится ли повторное голосование, данный момент неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249493850_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_f58f9984b0f1d8d4cc6f205d3fbe4f39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тбилиси
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тбилиси
Место председателя ЦИК Грузии остается вакантным - парламент провалил голосование
Причиной провала стали разногласия представителей властей с оппозицией
ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Парламент Грузии провалил процедуру избрания председателя Центральной избирательной комиссии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе представила двух кандидатов на пост главы ЦИК - автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе и руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе.
На пленарном заседании в четверг, 22 декабря, оба кандидата получили ноль голосов, таким образом голосование провалилось.
Причиной провала стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили.
Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.
Согласно законодательству, глава ЦИК Грузии избирается 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Состоится ли повторное голосование, данный момент неизвестно.