https://sputnik-georgia.ru/20221222/mesto-predsedatelya-tsik-gruzii-ostaetsya-vakantnym---parlament-provalil-golosovanie-273317654.html

Место председателя ЦИК Грузии остается вакантным - парламент провалил голосование

Место председателя ЦИК Грузии остается вакантным - парламент провалил голосование

Причиной провала стали разногласия представителей властей с оппозицией 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T17:11+0400

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2022-12-22T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Парламент Грузии провалил процедуру избрания председателя Центральной избирательной комиссии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе представила двух кандидатов на пост главы ЦИК - автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе и руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе. На пленарном заседании в четверг, 22 декабря, оба кандидата получили ноль голосов, таким образом голосование провалилось. Причиной провала стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Договориться не удалось - власти Грузии прогнозируют провал всех кандидатов в омбудсмены>>Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате. Согласно законодательству, глава ЦИК Грузии избирается 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Состоится ли повторное голосование, данный момент неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , тбилиси