https://sputnik-georgia.ru/20221222/saakashvili-distantsionno-uchastvuet-v-zasedanii-suda-po-delu-ob-otsrochke-nakazaniya-273298815.html
Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда по делу об отсрочке наказания
Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда по делу об отсрочке наказания
Директор центра "Эмпатия" заявила, что в крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T11:30+0400
2022-12-22T11:30+0400
2022-12-22T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, подсудимый подключился дистанционно из больницы. Параллельно у суда в знак солидарности собрались оппозиционные политики, родные и близкие Саакашвили.Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции ранее заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
новости, грузия, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда по делу об отсрочке наказания
11:30 22.12.2022 (обновлено: 11:49 22.12.2022)
Директор центра "Эмпатия" заявила, что в крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, подсудимый подключился дистанционно из больницы.
Параллельно у суда в знак солидарности собрались оппозиционные политики, родные и близкие Саакашвили.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции ранее заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.
Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.
Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.