https://sputnik-georgia.ru/20221222/saakashvili-distantsionno-uchastvuet-v-zasedanii-suda-po-delu-ob-otsrochke-nakazaniya-273298815.html

Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда по делу об отсрочке наказания

Саакашвили дистанционно участвует в заседании суда по делу об отсрочке наказания

Директор центра "Эмпатия" заявила, что в крови Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, таллий и свинец 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, подсудимый подключился дистанционно из больницы. Параллельно у суда в знак солидарности собрались оппозиционные политики, родные и близкие Саакашвили.Адвокаты, родные, соратники и сторонники осужденного Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют отмены или отсрочки наказания, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Министр юстиции ранее заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили.Экс-президент подорвал свое здоровье в результате 50-дневной голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Помимо врачей клиники "Вивамеди", его обследовали две группы экспертов – группа, созданная при аппарате омбудсмена, и психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" совместно с иностранными врачами.Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, токсикологическое исследование показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – ртути, мышьяка, таллия и свинца. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.Абсурдом назвал разговоры о возможном отравлении Саакашвили глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе. По его словам, вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия", даже ниже допустимой нормы.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба