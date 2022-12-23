https://sputnik-georgia.ru/20221223/byudzhet-na-2023-god-utverdili-v-gorode-gori-273355793.html

Бюджет на 2023 год утвердили в городе Гори

Бюджет на 2023 год утвердили в городе Гори

Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бюджет города Гори (регион Шида Картли) на 2023 год утвердили на внеочередном заседании городского правления (сакребуло) Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение" в голосовании не участвовали. Как заявили члены ЕНД, новый бюджет не адаптирован к интересам населения Гори, поэтому они покинули заседание в знак протеста. Новый бюджет был одобрен 21 голосом. Всего участие приняли 23 депутата, но члены оппозиционной партии "За Грузию" документ не поддержали. В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло >>Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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