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Бюджет на 2023 год утвердили в городе Гори
Бюджет на 2023 год утвердили в городе Гори
Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года 23.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-23T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бюджет города Гори (регион Шида Картли) на 2023 год утвердили на внеочередном заседании городского правления (сакребуло) Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение" в голосовании не участвовали. Как заявили члены ЕНД, новый бюджет не адаптирован к интересам населения Гори, поэтому они покинули заседание в знак протеста. Новый бюджет был одобрен 21 голосом. Всего участие приняли 23 депутата, но члены оппозиционной партии "За Грузию" документ не поддержали. В Гори обокрали квартиру депутата сакребуло >>Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, гори, экономика
Бюджет на 2023 год утвердили в городе Гори
18:20 23.12.2022 (обновлено: 18:30 23.12.2022)
Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Бюджет города Гори (регион Шида Картли) на 2023 год утвердили на внеочередном заседании городского правления (сакребуло)
Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение" в голосовании не участвовали. Как заявили члены ЕНД, новый бюджет не адаптирован к интересам населения Гори, поэтому они покинули заседание в знак протеста.
Новый бюджет был одобрен 21 голосом. Всего участие приняли 23 депутата, но члены оппозиционной партии "За Грузию" документ не поддержали.
Бюджет следующего года установлен в размере 69 миллионов лари, что на 13,5 миллиона больше, чем бюджет 2021 года.