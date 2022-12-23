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"Пример сотрудничества" – оппозиция довольна поправками в Избирательный кодекс Грузии
"Пример сотрудничества" – оппозиция довольна поправками в Избирательный кодекс Грузии
Основная часть поправок касается введения в стране системы электронного голосования 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T12:41+0400
2022-12-23T12:41+0400
2022-12-23T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Поправки в Избирательный кодекс Грузии являются примером сотрудничества правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, заявила председатель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, основная часть которых касается введения в стране системы электронного голосования. За проект проголосовали 93 депутата. В проекте учтено большинство рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ, которые те представили после изучения первоначальной версии проекта. Поправки в Избирательный кодекс Грузии доработаны: что изменилось>>Изменение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций по получению Грузией статуса кандидата в ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, хатуна самнидзе, тбилиси, венецианская комиссия, грузинская мечта
"Пример сотрудничества" – оппозиция довольна поправками в Избирательный кодекс Грузии
12:41 23.12.2022 (обновлено: 13:15 23.12.2022)
Основная часть поправок касается введения в стране системы электронного голосования
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Поправки в Избирательный кодекс Грузии являются примером сотрудничества правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, заявила председатель парламентской политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе.
Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс, основная часть которых касается введения в стране системы электронного голосования. За проект проголосовали 93 депутата. В проекте учтено большинство рекомендаций Венецианской комиссии и БДИПЧ, которые те представили после изучения первоначальной версии проекта.
"Избирательный кодекс является примером того, как "Грузинская мечта" может сотрудничать и слушать оппозицию, когда есть на то политическая воля, потому что ряд вопросов были учтены, не все, но это шаг вперед, предпринятый в соответствии с требованиями. Именно поэтому мы единогласно приняли эту инициативу", – заявила Самнидзе.
Изменение избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций по получению Грузией статуса кандидата в ЕС.