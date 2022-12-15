https://sputnik-georgia.ru/20221215/popravki-v-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-dorabotany-chto-izmenilos-273096578.html

Поправки в Избирательный кодекс Грузии доработаны: что изменилось

Поправки в Избирательный кодекс Грузии доработаны: что изменилось

На избирательных участках в Грузии появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов 15.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-15T18:21+0400

2022-12-15T18:21+0400

2022-12-15T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил во втором чтении поправки в Избирательный кодекс Грузии, основная часть которых касается введения в Грузии системы электронного голосования. За проект проголосовали 88 депутатов. Проект был переработан ко второму чтению в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и БДИПЧ, которые после ознакомления выдвинули ряд замечаний к тексту проекта. День голосования Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% всех участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на участках за границей, участках, созданных в виде исключения и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). При этом на всех участках, где будет проводиться электронное голосование, число избирателей не должно превышать трех тысяч человек. Участки, где проходит голосование по электронной системе, откроются в 6:45 утра - на 45 минут позже, чем остальные. Выборы по-новому - Грузия получила ответ от Венецианской комиссии по поправкам>>Маркирование для избирателей будет обязательным, и все граждане будут проходить процедуру маркирования при входе на избирательный участок, вне зависимости от вида голосования. Оно не понадобится лишь заключенным и пациентам стационара. Согласно поправкам, ЦИК сам будет определять процедуры голосования, а также правила регистрации избирателей для участков с электронной системой голосования. На таких участках не понадобится забрасывание в начале процедуры голосования контрольного листа с подписями всех членов избирательной комиссии и можно будет использовать более одной урны для голосования. Закупать все электронное оборудование для голосования и подсчета голосов будет не ЦИК Грузии, а правительство. Что касается подсчета голосов, то меняется принцип признания бюллетеней недействительными. Теперь действительным будет считать любой бюллетень, где отмечен один избирательный субъект, вне зависимости есть ли на нем какие то послания или нет. Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году>>Кроме того, ЦИК выберет новый вид бюллетеней, который не менялся в последние годы, и будут конверты для бюллетеней. Новые бюллетени будут созданы с учетом электронного голосования.В законе предполагается введение проверки электронного голосования, в частности проверка верификации избирателей. Председатель комиссии распечатает первый отчет, который подтвердит, что верификация не происходит без регистрации. После активизации верификации будет произведена дополнительная проверка, а только потом будут распечатываться списки избирателей на участке. Все урны, вне зависимости от вида голосования, будут проверяться и запечатываться до начала голосования таким образом, чтобы нельзя было самому забросить бюллетень в обход аппарата или снять сам аппарат. После запечатывания будет произведена распечатка нулевых данных, которая заменит забрасывание контрольного бюллетеня. После этого данные о числе избирателей будут распечатываться в определенное время - в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 20:00. Сразу после завершения голосования будет распечатан окончательный отчет о числе проголосовавших. Подсчет голосов При электронной системе голосования на участке после закрытия все бюллетени с переносной избирательной урны будут помещаться в основную, на которой установлен аппарат для считывания голосов, после чего будут распечатаны предварительные данные голосования и отправлены в окружную комиссию. Спикер парламента Грузии направил письма Венецианской комиссии и БДИПЧ>>После этого начнется подведение итогов выборов и составление итогового протокола, что даст возможность проверить, посчитал ли аппарат итоги. Все бюллетени нужно будет переводить в цифровой формат и размещать на сайте ЦИК на пятый день после дня голосования. Меры контроля В законопроекте расширен список оснований для пересчета голосов. Новым поводом для пересчета станет исправления в итоговом протоколе, касающиеся числа голосов, числа участников выборов или числа бюллетеней, признанных недействительных. В таком случае пересчитывать будут то количество бюллетеней, которое достаточно для доказательства исправлений. Если исправление не будет доказано, то избирательная комиссия пересчитает бюллетени и проверит подписи избирателей. Венецианская комиссия представила замечания по Избирательному кодексу Грузии >>Кроме того, комиссия будет обязана выбрать пять участков по случайному принципу и пересчитать голоса. И если данные не совпадут, то комиссия будет обязана проверить и списки избирателей. Кроме того, пересчету подлежит каждый участок, где сумма признанных недействительными бюллетеней и бюллетеней, проголосовавших в протоколе, будет минимум на 5 больше или минимум на 5 меньше, чем количество принявших в выборах избирателей. Также пересчету подлежат и те участки, где эта сумма будет на 10 больше или меньше, чем число избирателей, указанных в итоговом протоколе. Также увеличивается срок обжалования решений участковых комиссий с двух до трех дней. Укомплектование комиссий Согласно поправкам, меняется принцип формирования и избрания председателей участковых избирательных комиссий и требования к членам комиссий. Председателей участковых комиссий будут назначать окружные комиссии на основании конкурса , а не члены конкретной участковой комиссии. При этом за кандидата в председатели избирательной участковой комиссии должны проголосовать две трети членов окружной комиссии, в том числе три назначенных ЦИК представителя. Права голоса не будут иметь члены окружной комиссии, чей родственник претендует на пост председателя участковой комиссии. Споры вокруг Избирательного кодекса Грузии - разногласия и предложения >>Поправки предусматривают введение обязательного сертифицирования членов комиссий на всех уровнях. Сами члены комиссии не должны быть представителями или членами комиссий от партий или избирательных субъектов, а также самим быть избирательными субъектами на прошлых двух выборах. Также члены комиссии с года последних общих выборов или с года последних промежуточных выборов не должны числиться в списках тех, кто вносил пожертвования партиям. Правила для наблюдателей и партий Еще одним новшеством станут требования для наблюдателей от местных организаций. Наблюдателями на выборах не смогут быть представители или члены комиссий от партий или избирательных субъектов на прошлых двух выборах. То же самое касается лиц, вносивших пожертвования партиям.Для партий же новшеством станет сокращение минимально необходимого партийного списка - со 100 человек до минимум 60. Как изменится Избирательный кодекс Грузии: первое решение >>Кроме того, до полугода сокращен возрастной ценз для кандидатов в депутаты сакребуло - местные совещательные органы и мэры городов и районов. С 2 тысяч лари (740 долларов) до 4 тысяч лари (1480 долларов) вырастет штраф за использование административных ресурсов во время избирательной кампании и использование служебного положения для избирательной кампании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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