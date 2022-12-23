https://sputnik-georgia.ru/20221223/turizm-v-gruzii-iz-za-pandemii-postradal-silnee-chem-v-drugikh-stranakh-273359917.html

Туризм в Грузии из-за пандемии пострадал сильнее, чем в других странах

Туризм в Грузии из-за пандемии пострадал сильнее, чем в других странах

На данный момент туризм в Грузии восстановился на 85% по сравнению с самым успешным 2019-м годом 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Из-за пандемии Грузия пострадала сильнее других стран, так как она особенно зависит от въездного туризма, заявил генеральный директор гостиничной группы Accor в регионе New East Europe Алексис Деларофф в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. При этом он отметил, что проблема внутреннего туризма не в том, что он не развит или отсутствуют какие-либо факторы для его прогресса. Причина эта совершенно не зависящая от государства – небольшое население, еще раз подчеркнул эксперт гостиничной отрасли. По словам Делароффа, на данный момент туризм в Грузии восстановился на 85% по сравнению с самым успешным 2019-м годом. Национальная администрация туризма отчиталась о проделанной работе в 2022 году >>"Если не будет других потрясений, то в следующем 2023 году мы достигнем допандемийных показателей", - уверен Деларофф. Отельер отметил, что главные факторы успешного развития туризма и туристического бизнеса – инфраструктура, отсутствие визовых ограничений, лояльное отношение к вакцинации против COVID-19. "Надо продолжать раскрывать внутренние интересные направления, которые еще недостаточно известны приезжающим иностранцам. Все остальное у вас есть – и море, и прекрасные горы, и гостеприимство", - сказал Деларофф. Также генеральный директор гостиничной группы Accor в регионе New East Europе считает, что Грузия очень хорошо справляется с задачей привлечения иностранных туристов. Accor – гостиничная группа, управляющая более 40 брендами в 110 странах, общее количество отелей превышает 5 тысяч. На данный момент Accor представлена в Грузии пятью отелями различных сегментов от "эконом" до "люкс". Согласно статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев страна приняла 4,8 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 55,9%. На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году >>Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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