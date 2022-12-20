https://sputnik-georgia.ru/20221220/natsionalnaya-administratsiya-turizma-otchitalas-o-prodelannoy-rabote-v-2022-godu-273247071.html

Национальная администрация туризма отчиталась о проделанной работе в 2022 году

Национальная администрация туризма отчиталась о проделанной работе в 2022 году

Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T18:29+0400

2022-12-20T18:29+0400

2022-12-20T18:29+0400

грузия

экономика

туризм

всемирная туристская организация

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. В 2022 году Национальная администрация туризма достигла договоренностей с различными государствами и международными организациями с целью сотрудничества в сфере туризма, говорится в сообщении ведомства. По информации Администрации, в текущем году подписаны меморандумы с соответствующими туристическими организациями Швейцарии, Хорватии и Бутана, а также инициированы с Болгарией, Уругваем, Боливией, Колумбией, Доминиканой и Оманом. В этом году Национальная администрация туризма приняла участие в Глобальном молодежном саммите в Италии, где от Грузии был представлен Георгий Кочкиани, 17-летний гид, проживающий в Ушгули (Сванетия). Нацбанк: Грузия заработала на туристах более 3 миллиардов долларов >>В постпандемический период приоритетом для Национальной администрации туризма является быстрое восстановление туризма и продвижение частного сектора, говорится в сообщении.С этой целью организованная Национальной администрацией туризма при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Всемирной туристской организации ООН, Академия UNWTO провела тематические семинары для представителей туристической отрасли. В этом году Национальная администрация туризма совместно с донорскими организациями запустила два новых проекта.Число туристов из России в Грузию выросло в пять раз >>В рамках проекта по развитию человеческого и институционального потенциала Грузии (HICD) была инициирована программа организационной оценки для Национальной администрации туризма, которая включает содействие достижению обязательств и стратегических целей организации. В рамках существующего сотрудничества между Национальной администрацией туризма и Фондом развития ООН (UNDP) запланирован новый проект Фонда реформы управления (GRF), в рамках которого будет усилен институциональный потенциал информационных центров и оказано содействие повышению качества обслуживания. Ситуация с туризмом Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные. По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев страна приняла 4,8 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 55,9%. Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников. На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, всемирная туристская организация, национальная администрация туризма грузии