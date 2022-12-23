https://sputnik-georgia.ru/20221223/uefa-protiv-ukhoda-rossii-v-aziyu-273356240.html

УЕФА против ухода России в Азию

УЕФА против ухода России в Азию

Для УЕФА будет большим ударом по репутации уход такой страны, как Россия, даже в условиях нынешней ситуации 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет, чтобы Россия переходила в Азиатскую конфедерации футбола.На пятницу, 23 декабря, запланировано заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), в ходе которого будет обсуждена возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Как известно, российские команды отстранены от участия в европейских и мировых соревнованиях из-за ситуации на Украине.По информации издания "Чемпионат", руководство УЕФА выступает против выхода РФС из ее состава."УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский", - утверждает источник издания.Глава РФС: Россия обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола >>Отмечается, что для УЕФА будет большим ударом по репутации уход такой страны, как Россия, даже в условиях нынешней ситуации.Напомним, что ранее о возможности перейти в Азию заявляли в Федерации шахмат России. В настоящее время российские спортсмены также не могут выступать на официальных международных соревнованиях из-за рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) международным федерациям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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