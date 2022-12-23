https://sputnik-georgia.ru/20221223/v-gruzii-obyavlen-konkurs-na-dolzhnost-glavy-antikorruptsionnogo-byuro-273344493.html

В Грузии объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро

В Грузии объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро

Для отбора достойного кандидата также создана специальная комиссия 23.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. По приказу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс для отбора главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Согласно приказу главы грузинского правительства от 22 декабря, также создана конкурсная комиссия. В состав комиссии входят представители правительства Грузии, парламента, Верховного суда, Генерального прокурора и Народного защитника. Информация об условиях участия в конкурсе, сроках и правилах подачи заявки на участие в конкурсе будет опубликована на сайте правительства Грузии в течение недели после первого заседания конкурсной комиссии. Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет. Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро. Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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