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В Грузии объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро
В Грузии объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро
Для отбора достойного кандидата также создана специальная комиссия 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T13:03+0400
2022-12-23T13:03+0400
2022-12-23T13:25+0400
грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. По приказу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс для отбора главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Согласно приказу главы грузинского правительства от 22 декабря, также создана конкурсная комиссия. В состав комиссии входят представители правительства Грузии, парламента, Верховного суда, Генерального прокурора и Народного защитника. Информация об условиях участия в конкурсе, сроках и правилах подачи заявки на участие в конкурсе будет опубликована на сайте правительства Грузии в течение недели после первого заседания конкурсной комиссии. Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет. Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро. Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили
грузия, новости, ираклий гарибашвили
В Грузии объявлен конкурс на должность главы Антикоррупционного бюро
13:03 23.12.2022 (обновлено: 13:25 23.12.2022)
Для отбора достойного кандидата также создана специальная комиссия
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. По приказу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс для отбора главы Антикоррупционного бюро, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
Согласно приказу главы грузинского правительства от 22 декабря, также создана конкурсная комиссия. В состав комиссии входят представители правительства Грузии, парламента, Верховного суда, Генерального прокурора и Народного защитника.
"Согласно приказу, в течение одной недели после объявления отборочного конкурса кандидатов, премьер-министру должны быть представлены кандидаты в члены конкурсной комиссии", - отмечено в сообщении
.
Информация об условиях участия в конкурсе, сроках и правилах подачи заявки на участие в конкурсе будет опубликована на сайте правительства Грузии в течение недели после первого заседания конкурсной комиссии.
Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет.
Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.
Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.
Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.