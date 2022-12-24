https://sputnik-georgia.ru/20221224/byudzhet-krupnogo-promyshlennogo-tsentra-gruzii-v-2023-godu-sostavit-874-milliona-lari-273364122.html

Бюджет крупного промышленного центра Грузии в 2023 году составит 87,4 миллиона лари

Бюджет крупного промышленного центра Грузии в 2023 году составит 87,4 миллиона лари

Основным приоритетом трат мэрии в 2023 году будет развитие инфраструктуры, на что будет потрачено 27,2 миллиона лари 24.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Бюджет самого крупного промышленного города Грузии Рустави в 2022 году составит 87,4 миллиона лари, из которых большая часть денег пойдет на инфраструктурные проекты. Поступления бюджета Рустави прогнозируются на уровне 84,6 миллиона лари, а ассигнования – 87,4 миллиона лари. При этом доходы бюджета города в 2023 году составят 73,9 миллиона лари, из которых 8,5 миллиона – финансирование из государственного бюджета, 65,4 миллиона – доходы самоуправляемого города. При этом поступления от налогов составят 58,5 миллиона лари. В Рустави создали рабочую группу для решения проблем аварийных зданий >>Основным приоритетом трат мэрии в 2023 году будет развитие инфрастуктуры, на что будет потрачено 27,2 миллиона лари. При этом власти города намерены потратить большую часть средств на ремонт аварийных домов и развитие муниципального транспорта. На дороги в 2023 году будет потрачено только 5,8 миллиона лари. Еще одним важным приоритетом для мэрии Рустави станет развитие культуры, спорта и работа с молодежью. В 2023 году мэрия планирует потратить 8,9 миллиона лари, откуда 4,4 миллиона уйдет на развитие сферы культуры, в том числе на развитие театров, финансирование музея города и развитие библиотек. Также средства будут потрачены на финансирование культурных мероприятий в государственные праздники. Бюджет на 2023 год города Рустави провален в первом чтении >>Также приоритетным для города будет образование, на которое будет потрачено 16 миллионов лари. В этой сфере основная часть денег в 2023 году будет потрачена на развитие детских садов, обеспечение школьного транспорта и финансирование образования студентам. Также мэрия потратит 10 миллионов лари на охрану окружающей среды и 7,9 миллиона лари на здравоохранение и социальные программы. При этом 2,6 миллиона будет потрачено на функционирование столовых для нуждающихся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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