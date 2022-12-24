https://sputnik-georgia.ru/20221224/esche-odin-oppozitsionnyy-deputat-prekratil-golodovku-v-podderzhku-saakashvili-273368915.html

Еще один оппозиционный депутат прекратил голодовку в поддержку Саакашвили

Еще один оппозиционный депутат прекратил голодовку в поддержку Саакашвили

Члены "Нацдвижения" начали голодовку 15 декабря, требуя перевода осужденного Саакашвили 24.12.2022, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

тбилиси

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Единое национального движение", депутат Тимур Джанашия прекратил голодовку из-за ухудшегося состояния здоровья, сообщают однопартийцы политика. Врачи рекомендовали Джанашия пройти восстановление в домашних условиях со специальной диетой. Что касается другого голодающего депутата Анны Цитлидзе, она продолжает голодовку вопреки советам врачей. В пятницу утром в связи с ухудшением состояния здоровья голодовку прекратил депутат Давид Киркитадзе. Он останется в больнице на несколько дней. Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео>>Члены "Нацдвижения" Ана Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку, требуя перевода осужденного экс-президента Михаила Саакашвили за границу. К голодающим в парламенте с 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия. Оппозиционные депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили 15 декабря. Они требуют, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти. Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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