https://sputnik-georgia.ru/20221224/gruzinskaya-mechta-povedenie-saakashvili-vyzyvaet-podozreniya-273372308.html
"Грузинская мечта": поведение Саакашвили вызывает подозрения
"Грузинская мечта": поведение Саакашвили вызывает подозрения
По его словам, это только подтверждает существующие сомнения по поводу факта его отравления 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T16:01+0400
2022-12-24T16:01+0400
2022-12-24T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Позиция экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу сдачи анализов на отравление нелогична и вызывает подозрения, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат Михаил Сарджвеладзе. Саакашвили в субботу, 24 декабря, в очередной раз отказался от сдачи образцов крови, волос и ногтей для установления факта отравления, назвав причиной недоверие к экспертному бюро, которое будет проводить анализы. По его словам, это только подтверждает существующие сомнения по поводу факта его отравления. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. "Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, рати брегадзе, михаил саакашвили, валерий гелашвили, украина, тбилиси, германия, грузинская мечта, специальная пенитенциарная служба
"Грузинская мечта": поведение Саакашвили вызывает подозрения
16:01 24.12.2022 (обновлено: 16:40 24.12.2022)
По его словам, это только подтверждает существующие сомнения по поводу факта его отравления
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Позиция экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу сдачи анализов на отравление нелогична и вызывает подозрения, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат Михаил Сарджвеладзе.
Саакашвили в субботу, 24 декабря, в очередной раз отказался от сдачи образцов крови, волос и ногтей для установления факта отравления, назвав причиной недоверие к экспертному бюро, которое будет проводить анализы.
"Скажу прямо, это просто делает совершенно нелогичной позицию Михаила Саакашвили или его сторонников. Долгое время мы слышим дикие, спекулятивные мысли о том, что отравление произошло, а потом человек, выдвигающий такие утверждения, отказывается предоставить образцы, провести экспертизу и определить, было ли такое событие. Это, естественно, может вызвать нехорошие подозрения", – сказал Сарджвеладзе.
По его словам, это только подтверждает существующие сомнения по поводу факта его отравления.
Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.