https://sputnik-georgia.ru/20221224/saakashvili-vnov-otkazalsya-sdavat-analizy-na-otravlenie-273372018.html
Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление
Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление
Причина отказа - недоверие к экспертному бюро 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T14:01+0400
2022-12-24T14:01+0400
2022-12-24T14:09+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
рати брегадзе
украина
сша
германия
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266112970_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f1bd382de450e51926ef2f8b1f145324.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от сдачи анализов в рамках расследования дела об его отравлении, причина - недоверие к лаборатории, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Специальная следственная служба в рамках расследования дела о возможном отравлении уже несколлько раз пытается взять у экс-президента образцы волос, крови и ногтей. При этом он подчеркнул, что они предложили следствию свою альтернативу. "Мы предложили привезти специалистов одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и отправить пробы за границу" , - сказал Хачапуридзе. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. "Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266112970_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_91d5ac30509eced81b71b3250cae8adc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, сша, германия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
новости, грузия, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, сша, германия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление
14:01 24.12.2022 (обновлено: 14:09 24.12.2022)
Причина отказа - недоверие к экспертному бюро
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от сдачи анализов в рамках расследования дела об его отравлении, причина - недоверие к лаборатории, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Специальная следственная служба в рамках расследования дела о возможном отравлении уже несколлько раз пытается взять у экс-президента образцы волос, крови и ногтей.
"Мы не доверяем ни следствию, ни экспертному учреждению по двум причинам. Во-первых, у них нет соответствующих разрешений на проведение этой экспертизы. Во-вторых, само экспертное бюро вызывает недоверие, потому что Саакашвили отравлен в государственной системе, а экспертное бюро, подчиненное той же государственной системе, будет необъективным и сделает ложный вывод", - сказал Хачапуридзе.
При этом он подчеркнул, что они предложили следствию свою альтернативу.
"Мы предложили привезти специалистов одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и отправить пробы за границу" , - сказал Хачапуридзе.
Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.