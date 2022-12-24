https://sputnik-georgia.ru/20221224/saakashvili-vnov-otkazalsya-sdavat-analizy-na-otravlenie-273372018.html

Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление

Саакашвили вновь отказался сдавать анализы на отравление

Причина отказа - недоверие к экспертному бюро 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T14:01+0400

2022-12-24T14:01+0400

2022-12-24T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от сдачи анализов в рамках расследования дела об его отравлении, причина - недоверие к лаборатории, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Специальная следственная служба в рамках расследования дела о возможном отравлении уже несколлько раз пытается взять у экс-президента образцы волос, крови и ногтей. При этом он подчеркнул, что они предложили следствию свою альтернативу. "Мы предложили привезти специалистов одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и отправить пробы за границу" , - сказал Хачапуридзе. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. "Грузинская мечта" резко ответила президентам Украины и Молдовы>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, сша, германия, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба