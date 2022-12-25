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Антикоррупционное бюро в Грузии появится с 1 сентября 2023 года

Антикоррупционное бюро в Грузии появится с 1 сентября 2023 года

Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T11:02+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Поправки в закон "О борьбе с коррупцией", предполагающие создание в Грузии Антикоррупционного бюро, вступили в силу, однако само бюро будет создано 1 сентября 2023 года. Для обеспечения независимости Антикоррупционного бюро государство будет обязано создать надлежащие условия для его деятельности. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету. Основной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Руководителя Антикоррупционного бюро будет назначать премьер-министр Грузии на 6 лет. Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии. В комиссию, помимо представителей правительства и парламента, войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Власти Грузии пошли на уступки – функции Антикоррупционного бюро будут расширены>>Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро. Состав межведомственного совета определит правительство Грузии и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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