https://sputnik-georgia.ru/20221115/vlasti-gruzii-poshli-na-ustupki---funktsii-antikorruptsionnogo-byuro-budut-rasshireny-272212194.html

Власти Грузии пошли на уступки - функции Антикоррупционного бюро будут расширены

Власти Грузии пошли на уступки - функции Антикоррупционного бюро будут расширены

Новые функции Антикоррупционного бюро будут задействованы с 1 сентября 2023 года 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" учла некоторые требования оппозиции - в законопроект о создании Антикоррупционного бюро будут внесены правки, расширяющие полномочия этого ведомства.Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект о создании Антикоррупционного бюро уже принят в первом чтении.Принимать имущественные декларации чиновников, согласно новой инициативе, будет именно Антикоррупционное бюро, а не Бюро публичной службы. В обязанности нового ведомства войдет контроль за заполнением и сдачей чиновниками деклараций, сказал глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.К функциям Антикоррупционного бюро добавится контроль за финансами партий. Этим на сегодняшний день занимается служба Государственного аудита.Антикоррупционному бюро будет предоставлено право разрабатывать предложения по предотвращению несовместимости интересов в государственных ведомствах, а также по выявлению и искоренению.Также Антикоррупционное бюро будет разрабатывать мероприятия по защите свидетелей и работать над их улучшением.При этом он отметил, что новые функции Антикоррупционного бюро будут задействованы с 1 сентября 2023 года, так как необходимо время на перевод сотрудников из других служб.Согласно принятому в первом чтении законопроекту, Антикоррупционное бюро будет независимым органом, которое займется созданием документа об общей политике борьбы с коррупцией, будет разрабатывать антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлению."Наши двери открыты" – премьер Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству>>При этом сам документ об общей политике борьбы с коррупцией должен будет утверждать парламент, на который будет возложен также контроль за его исполнением.Основными принципами деятельности Антикоррупционного бюро, подотчетного парламенту Грузии, будут независимость, непредвзятость, политический нейтралитет.Новое ведомство также будет следить за последующим исполнением разработанной им антикоррупционной стратегии и заниматься информированием общественности.Руководителя Антикоррупционного бюро будет назначать премьер-министр Грузии на 6 лет.Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет.Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС>>В комиссию помимо представителей правительства и парламента войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, евросоюз