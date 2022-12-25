https://sputnik-georgia.ru/20221225/avtobus-upal-v-reku-v-ispanii---soobschayut-o-pogibshikh-i-propavshikh-bez-vesti-273378933.html

Автобус упал в реку в Испании - сообщают о погибших и пропавших без вести

Автобус упал в реку в Испании - сообщают о погибших и пропавших без вести

На месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра.Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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