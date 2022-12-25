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Автобус упал в реку в Испании - сообщают о погибших и пропавших без вести
Автобус упал в реку в Испании - сообщают о погибших и пропавших без вести
На месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании 25.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра.Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, происшествия, испания
в мире, новости, происшествия, испания

Автобус упал в реку в Испании - сообщают о погибших и пропавших без вести

09:36 25.12.2022 (обновлено: 10:02 25.12.2022)
© photo : Andrea ComasРаненый мужчина доставлен на машине скорой помощи после взрыва в центре Мадрида
Раненый мужчина доставлен на машине скорой помощи после взрыва в центре Мадрида - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2022
© photo : Andrea Comas
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На месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Автобус упал в реку Лерес в испанской провинции Понтеведра.
"Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде", - передает агентство EFE со ссылкой на источники в спасательной команде.
Как отмечает местная радиостанция Cadena SER, на месте происшествия работают пожарные и гражданская гвардия Испании.
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