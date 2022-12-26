https://sputnik-georgia.ru/20221226/kategoricheski-nepriemlemo-kaladze-rezko-otvetil-deputatam-evroparlamenta-273413614.html

"Категорически неприемлемо": Каладзе резко ответил депутатам Европарламента

"Категорически неприемлемо": Каладзе резко ответил депутатам Европарламента

Каладзе сомневается, что у евродепутатов нет информации о том, как относились к заключенным и бизнес-сектору во время правления Саакашвили 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T16:36+0400

2022-12-26T16:36+0400

2022-12-26T16:36+0400

грузия

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каха каладзе

михаил саакашвили

европарламент

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал заявления депутатов Европарламента отвратительными и категорически неприемлемыми. Каладзе задали вопрос в связи с тем, что бы он ответил европарламентариям, например польскому депутату Яцеку Сариуш-Вольскому, который заявил, что если правящая партия продолжит преследование осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, то Грузия потеряет шанс на членство в Евросоюзе. Каладзе сомневается, что у евродепутатов нет информации о том, как относились к заключенным, к бизнес-сектору, к тем, у кого были различные взгляды, какое отношение было к СМИ во время правления Саакашвили и какова ситуация в стране сегодня. Как отметил Каладзе, после 2012 года в Грузии нет политзаключенных. Есть преступники, которые отбывают наказание за конкретные преступления. "Экс-президент был главным идеологом, главным творцом и создателем того ужасного режима, который был в стране – убийства людей, рэкет бизнеса. Мы хорошо знаем, как относились к людям в тюрьмах. Он совершил конкретные преступления, за которые отбывает наказание. Соответственно, ставить знак равенства с членством в ЕС категорически неприемлемо", - заявил Каладзе. Лидер "Грузинской мечты" обвинил депутатов Европарламента в коррупции >>Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Группа депутатов в Европарламенте подрывает имидж Грузии – депутат >>Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта