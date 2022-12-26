https://sputnik-georgia.ru/20221226/komissiya-po-kommunikatsiyam-gruziya-uvedomila-o-prekraschenii-raboty-magtisat-273425770.html

Спутниковое ТВ Magtisat прекращает работу - комиссия по коммуникациям Грузии

Спутниковое ТВ Magtisat прекращает работу - комиссия по коммуникациям Грузии

В компании Magticom заявили, что на фоне предложения абонентам интернет-телевидения Magtisat потеряло свою актуальность 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T22:20+0400

2022-12-26T22:20+0400

2022-12-26T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Абоненты, которым 31 декабря будут отключены услуги спутникового телевидения Magtisat, смогут принимать телетрансляции со спутника Azerspace, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Оператор спутникового телевещания Magtisat прекращает свою деятельность с 31 декабря спустя 10 лет работы. Как ранее заявили в компании Magticom, на фоне предложения абонентам интернет-телевидения Magtisat потеряло свою актуальность. По информации Комиссии, со спутника Azerspace 46E на всей территории Грузии абоненты смогут бесплатно получать практически те же самые грузинские новостные каналы, которые предоставлял Magtisat. СМИ в Грузии будут работать по новым правилам >>Для того, чтобы абоненты могли принимать сигнал со спутника Azerspace, необходимо обеспечить ряд технических моментов. В частности, для приема сигнала необходимо приобрести и установить тарелку и спутниковый ресивер (так называемая Set Top Box - телевизионная приставка). Тем абонентам, у которых уже есть тарелка, потребуется приобрести всего лишь приставку. Для приема вещательного сигнала спутника Azerspace необходимо использовать следующие технические параметры: спутник Azerspace 1 на 46 градусах восточной долготы/ East 46°, частота приема/ Downlink Frequency: 11095 МГц, поляризация/ Polarization: горизонтальная/ Horizontal, символьная скорость/ Symbol Rate: 30000 кбит/с, код коррекции/FEC Rate: 5/6. "Когда нет скандалов, их придумывают" – эксперты о фейковых новостях в грузинских СМИ>>Комиссия предупреждает, что если тарелка закрыта зданием или горой, ее нужно расположить так, чтобы она могла ловить сигнал. Со спутника Azerspace можно принимать следующие грузинские каналы: Первый канал Общественного вещателя, "Аджария ТВ", "Имеди", GDS, "Маэстро", "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула", "Рустави 2", "Марао", "Комеди архи", POS TV, "Кавкасия", "Объектив", "ТВ 25", "Второй канал Общественного вещания" и "Марнеули ТВ". Помимо Azerspace, некоторые абоненты могут заменить Magtisat системой цифрового телевидения Stereo+, хотя Stereo+ доступен не во всех географических ареалах, где был возможен прием Magtisat. Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии снизились >>Для включения в эту систему пользователю необходимо приобрести комплект из цифрового телевизионного приемника (стандарта DVB-T2, т.н. "приставка"), кабеля и антенны. Антенну лучше установить на балконе или крыше, после установки антенну соединить с ресивером кабелем, а ресивер с телевизором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, magticom, национальная комиссия по коммуникациям грузии, телевидение