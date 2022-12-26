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Принят бюджет Аджарской автономии на 2023 год – куда пойдут средства

Принят бюджет Аджарской автономии на 2023 год – куда пойдут средства

Основными приоритетами автономной республики станет туризм и развитие транспортной инфраструктуры 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T09:01+0400

2022-12-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 482,3 миллиона лари. Поступления бюджета Аджарии прогнозируются на уровне 481,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 482,5 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 - налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари. Бюджет Батуми на 2023 год: на что потратит средства самый популярный курорт Грузии >>Основными приоритетами автономной республики станет туризм. Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить 15,9 миллиона лари. При этом на на развитие туристической инфраструктуры – 4,5 миллиона лари, туристический маркетинг на местном и международном рынке – 8,7 миллиона лари. Также приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Бюджет крупного промышленного центра Грузии в 2023 году составит 87,4 миллиона лари >>100 миллионов получат районы, входящие в автономию, а вот на здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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