https://sputnik-georgia.ru/20221226/vse-bylo-po-protokolu--mid-otvetilo-prezidentu-gruzii-273427037.html

Все было по протоколу – МИД ответил президенту Грузии

Все было по протоколу – МИД ответил президенту Грузии

На ежегодной конференции послов традиционно предусмотрены выступления представителей высших ветвей власти, заявили в МИД 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T23:56+0400

2022-12-26T23:56+0400

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илья дарчиашвили

саломе зурабишвили

мид грузии

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. МИД Грузии выразил сожаление в связи с тем, что правило протокольного расположения, признанное в мире, оказалось неприемлемым для Администрации президента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не приняла участия в открытии "Конференции послов 2022 года", ссылаясь на грубое нарушение установленных правил государственного и дипломатического протокола. В частности, МИД Грузии обвинили в том, что организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции. В заявлении отмечается, что на ежегодной конференции послов традиционно предусмотрены выступления представителей высших ветвей власти. На амбассадориале текущего года также были определены обращения президента Грузии, премьер-министра и председателя парламента. В МИД выражают надежду, что указанное техническое обстоятельство не станет препятствием для участия президента Грузии во встречах на высшем уровне с грузинскими дипломатами в будущем. Глава МИД Илья Дарчиашвили заявил, что очень хотел, чтобы Зурабишвили участвовала на мероприятии, и ждал ее. Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола >>"Уверен, что в ближайшее время эти технические вопросы будут решены, и в будущем президент придет на аналогичную встречу и обратится к грузинским дипломатам", - сказал Дарчиашвили. Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси. Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента. В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022" >>"Конференция послов 2022" будет проходить с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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