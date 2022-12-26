https://sputnik-georgia.ru/20221226/zhdat-li-dvuznachnogo-ekonomicheskogo-rosta-v-gruzii--otvet-ministra-273421951.html

Ждать ли двузначного экономического роста в Грузии – ответ министра

Ждать ли двузначного экономического роста в Грузии – ответ министра

Задача правительства выйти на более высокий, чем запланирован, рост ВВП в 2023 году, заявил министр 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T19:13+0400

2022-12-26T19:13+0400

2022-12-26T20:01+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В связи с тем, что декабрь в экономическом плане намного активнее ноября, ожидается завершение 2022 года двузначным ростом ВВП, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%. Глава Минэкономики отметил, что пока очень рано говорить о данных экономического роста, так как будет ли в Грузии двузначный рост ВВП, станет известно к концу января 2023 года, после того как Национальная служба статистики "Сакстат" обнародует данные. "В течение года у нас и у министерства финансов есть предварительные оценки в связи с ростом экономики. Мы смотрим на активность предприятий, оборот предприятий, показатели импорта и экспорта, которые в принципе обрабатываются ежедневно в экономическом блоке", - сказал министр. Давиташвили также отметил, что задача правительства выйти на более высокий, чем запланирован, рост ВВП в 2023 году, так как от этого зависят все те блага, которые должно получить население страны. Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал >>"Что касается роста в будущем году, вы знаете, что у нас бюджет запланирован на основе консервативных расчетов. В этом случае, мы взяли 5%, что, я думаю, указывает на предусмотрительную политику", - отметил министр. Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2023 год 15 декабря. Проект бюджета учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, в 2023 году ожидается экономический рост до 5 %.Всемирный банк подготовил экономический меморандум для Грузии >>Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари. Из них бюджетные средства – 20 миллиардов лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари. Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари. Бюджет министерства регионального развития составит около 3,3 миллиарда лари, а вот министерство образования - более 2 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили