https://sputnik-georgia.ru/20221206/vsemirnyy-bank-podgotovil-ekonomicheskiy-memorandum-dlya-gruzii-272772672.html

Всемирный банк подготовил экономический меморандум для Грузии

Всемирный банк подготовил экономический меморандум для Грузии

Для поддержания роста ВВП в пределах 4-4,5% Грузии потребуются дальнейшие реформы, отмечают представители Всемирного банка 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T19:52+0400

2022-12-06T19:52+0400

2022-12-06T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузия и Всемирный банк оформили экономический меморандум, который направлен на содействие росту экономики страны.Подготовленный Всемирным банком меморандум под названием "Прогноз конкурентоспособной, интегрированной и сильной Грузии", был представлен на мероприятии, совместно организованном правительством страны и финансовой организацией.Экономический меморандум отражает достижения Грузии за последнее десятилетие, а также рекомендации по отраслевой политике, которые помогут стране добиться успеха в следующем десятилетии.В частности, в отчете описывается история небольшой, но открытой и устойчивой экономики, которая добилась значительного прогресса в плане роста ВВП и сокращения бедности, но все еще ограниченного прогресса в плане повышения производительности и создания высокооплачиваемых рабочих мест.Как заявил региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус, Всемирный банк намерен помочь Грузии добиться высокой производительности, чтобы расширить возможности для людей и создать лучшие рабочие места.Мистические виражи грузинской экономики: блеск или мишура? >>Он отметил успешное развитие экономики Грузии, особенно после пандемии коронавируса.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста за десять месяцев 2022 года составляет 10%.Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии >>"Мы наблюдаем особенный двузначный рост, и мы ожидаем того же в этом году. Этому способствует сильная макроэкономическая политика, а также твердая реформа бизнес-сектора. Однако в то же время анализ показывает, что еще остаются вопросы, требующие решения", - сказал он.Молинеус назвал три вызова для Грузии:По его информации, в меморандуме разработано несколько амбициозных политик, соответствующих амбициозной стратегии экономического роста правительства на следующие 10 лет.В документе рассматриваются несколько препятствий в экономике страны, которые могут повлиять на производительность, включая доступ к финансированию, долю теневой экономики, конкуренцию, а также возможности фирм, такие как управленческие навыки и инновации.В экономическом меморандуме страны подчеркивается, что грузинские фирмы должны стать более ориентированными на экспорт и сосредоточиться на налаживании более тесных связей.Экономический меморандум страны рекомендует увеличивать сбережения для восстановления высоких норм инвестиций без увеличения долга.За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>Этого можно добиться, продолжая разумную макроэкономическую политику, укрепляя корпоративное управление и повышая эффективность государственных предприятий, повышая финансовую грамотность населения, особенно в части долгосрочных решений, связанных с образованием и здравоохранением.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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