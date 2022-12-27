https://sputnik-georgia.ru/20221227/chitateli-sputnik-gruziya-podderzhivayut-initsiativu-otkaza-ot-pirotekhniki-v-novyy-god-273460958.html

Читатели Sputnik Грузия поддерживают инициативу отказа от пиротехники в Новый год

Читатели Sputnik Грузия поддерживают инициативу отказа от пиротехники в Новый год

Мы поинтересовались у читателей сайта, что они думают об отказе использования фейерверков в Новый год 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия поддерживает инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год. По результатам опроса "Поддерживаете ли вы инициативу отказа от использования фейерверков в Новый год?" выяснилось, что большинство читателей – 57,7% читателей не против отказаться от пиротехники, считая, что "от них только ранения и испуг". Далее 22,1% опрошенных считают, что можно ограничиться введением ограничений. А вот 13,5% не хотят отказываться от подобного зрелища, отвечая "Нет, праздник есть праздник". Среди участников опроса оказались и те, а именно 3,8%, которые даже не знали, что фейерверки могут кому-то мешать. И, наконец, 1% ответил, что им "все равно", и еще 1,9% - что из-за запретов пострадает торговля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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