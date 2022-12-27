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Двузначный рост экономики два года подряд – премьер Грузии подвел итоги

Двузначный рост экономики два года подряд – премьер Грузии подвел итоги

В 2023 году ВВП на душу населения приблизиться примерно к 8 тысячам долларов, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T19:12+0400

2022-12-27T19:12+0400

2022-12-27T19:22+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В 2022 году в Грузии двузначный рост экономики, сокращение внешнего государственного долга до 39%, восстановление туризма и рост инвестиций в два раза – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел итоги 2022 года. По словам премьера, экономика Грузии достигла большого прогресса за два года. ВВП на душу населения в 2020 году, составлял примерно 4,2 тысячи долларов и, по информации премьера, он вырос в 2021 году. По прогнозам правительства, в 2023 году ВВП на душу населения приблизиться примерно к 8 тысячам долларов. "Экономика нашей страны в 2020 году была примерно 50 миллиардов лари, в 2023 году она составит 80 миллиардов лари. То есть, за три года у нас будет 30 миллиардный рост, что, согласитесь, довольно серьезный прогресс", - сказал премьер. Кроме того, в 2020 году внешний долг Грузии вырос до 60% к ВВП. В 2022 году он снизился до 39%, а в будущем году составит 38%. Ждать ли двузначного экономического роста в Грузии – ответ министра >>"У нас более 22% сокращение долга всего лишь за каких-то два года", - отметил премьер. Глава правительства напомнил и о большом дефиците бюджета – в 9,3%. В 2021 году его сократили до 6,1%, а в 2022 – до 3%. В 2023 году, как заявил премьер, дефицит составит уже 2,8%. Кроме того, Гарибашвили рассказал о положительных данных торгового оборота. По статистике, внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов. Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также Гарибашвили рассказал об успехах туризма в текущем году, отметив, что ресурсы для роста еще имеются. Министр отметил и транспортные перевозки и назвал их рекордными. В текущем году отгружено 25 миллионов тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всемирный банк подготовил экономический меморандум для Грузии >>Год был положительным и в плане роста объема прямых иностранных инвестиций. Согласно данным статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за три квартала 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 101,7% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил около 1,7 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили