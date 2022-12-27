https://sputnik-georgia.ru/20221227/premer-gruzii-zayavil-o-vazhnosti-razvitiya-energetiki-273463800.html

Премьер Грузии заявил о важности развития энергетики

Премьер Грузии заявил о важности развития энергетики

Продажа электроэнергии в Европу принесет Грузии сотни миллионов долларов дохода, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузии необходимо развивать генерирующие мощности, строить ветряные, солнечные и тепловые электростанции, чтобы продавать электроэнергию в страны Европы, переживающие энергетический кризис, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подводя итоги 2022 года. По информации Гарибашвили, средняя цена одного киловатта электроэнергии в европейских странах составляет 20 центов. В Германии в летние месяцы зафиксировано даже 80 центов, местами 50-60 центов. В Грузии цена ниже, поэтому, по словам премьера, нужно увеличивать выработку электроэнергии в стране. По его словам, продажа электроэнергии в Европу принесет Грузии сотни миллионов долларов дохода, а в конечном итоге это хорошо отразится на грузинском народе. "Энергетика является одной из основных сфер, которую мы должны еще больше развивать и прикладывать больше усилий в этом направлении, привлекать больше инвестиций", - сказал премьер. По его словам, в последние 5 лет инвестиции в эту сферу, в эту область, практически прекратились. Министр: высоковольтный электрокабель по дну Черного моря сблизит Грузию с Евросоюзом >>"По моему поручению мы активно работали с МВФ и договорились о запуске новой схемы, которая уже одобрена правительством. В сумме мы объявим тендер на 1,5 тысячи мегаватт, вдобавок к этому будут запущены 800 мегаватт, на которые уже подписаны и выданы соглашения о гарантированной закупке", - сказал премьер. Кроме того, по словам премьера, в 2023 году будут объявлены дополнительные тендеры на строительство как ГЭС, так и ветровых и солнечных станций. Также в планах построить тепловые станции. Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю>>Общий объем инвестиций составит 3 миллиарда долларов в ближайшие два-три года. Для энергетической безопасности и независимости страны, Гарибавшили назвал важным разработанная правительством Грузии схемы поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Исторический проект Гарибашвили напомнил о своем недавнем визите в Болгарию, где была заложена основа исторического проекта. Речь идет о соглашении "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали документ 17 декабря. По словам премьера, это от начала до конца грузинская инициатива. По важности проект подводного электрокабеля премьер сравнил с проектом Баку-Джейхан-Тбилиси. "Можно сказать, что это гарантированное средство реализации электроэнергии, это прямая связь нашей энергосистемы с рынком ЕС, энергетической системой ЕС и, конечно же, это проект исторической важности", - заявил он. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, энергетика грузии, румыния, европа