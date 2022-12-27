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Курортные города и поселки Грузии благоустроят в 2023 году
Курортные города и поселки Грузии благоустроят в 2023 году
Экспертами было изучено текущее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-27T21:54+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Грузии полностью обновят не менее 10 новых курортных городов и поселков в 2023 году, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. Развитие курортов в Грузии, большинство которых не функционирует на сегодняшний день, важно для развития туризма в стране. Именно поэтому в 2023 году правительство планирует предложить бизнесу инвестиционные проекты в этом направлении. Правительство Грузии планируется продать нефункционирующие курорты. Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера &gt;&gt;По словам премьера, было изучено текущее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития. Исследование около 300 курортов будет завершено в 2023 году. Презентация развития отобранных на первом этапе 10 самых популярных городов-курортов, по словам премьера, состоится через несколько недель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, горнолыжные курорты грузии, курорты грузии на море
грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, горнолыжные курорты грузии, курорты грузии на море

Курортные города и поселки Грузии благоустроят в 2023 году

21:54 27.12.2022
© photo: Governor's administrationВысокогорный курорт Бахмаро
Высокогорный курорт Бахмаро - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© photo: Governor's administration
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Экспертами было изучено текущее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Грузии полностью обновят не менее 10 новых курортных городов и поселков в 2023 году, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года.
Развитие курортов в Грузии, большинство которых не функционирует на сегодняшний день, важно для развития туризма в стране. Именно поэтому в 2023 году правительство планирует предложить бизнесу инвестиционные проекты в этом направлении.
Правительство Грузии планируется продать нефункционирующие курорты.
Курорты в Грузии будут проданы – заявление премьера >>
По словам премьера, было изучено текущее состояние более ста климатических и бальнеологических курортов в Грузии и разработан потенциал их развития. Исследование около 300 курортов будет завершено в 2023 году.

"В ближайшей перспективе будут представлены интересные и привлекательные инвестиционные проекты для бизнеса в курортах и курортных зонах", – отметил премьер.

Презентация развития отобранных на первом этапе 10 самых популярных городов-курортов, по словам премьера, состоится через несколько недель.
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