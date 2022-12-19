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Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю
Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю
Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе, сказал Давиташвили 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T17:18+0400
2022-12-19T17:18+0400
2022-12-19T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия была автором идеи прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря и уже выделила финансы на исследование, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге. Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи, Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро.По его словам, уже начались исследования, необходимые для реализации этого нового флагманского проекта. "Грузия начала технико-экономические исследования. Грузия начала финансирование этих работ в проактивном режиме. Далее к этому присоединились другие страны-партнеры, и вы видели, что совсем недавно с участием премьера было оформлено важное международное соглашение", - пояснил Давиташвили.Он подчеркнул, что Грузия работала над проектом прокладки высоковольтного электрокабеля по морю уже несколько лет. На первоначальном этапе такого интереса к нему не было. Теперь же о его осуществлении договорились четыре страны, две из которых являются членами Евросоюза."Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе. Соответственно, этому проекту стали уделяется больше внимания. В этом году вы видели активное участие и энтузиазм руководства Евросоюза в связи с осуществлением этого проекта, и после оформления соглашения этот проект получит уже другой статус", - заявил Давиташвили. Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии>>Министр особо подчеркнул то, что этот проект является предметом взаимного интереса. "Наверно, без лишней скромности можно сказать, что это - проект века. Это однозначно важнейший стратегический проект, который повысит энергонезависимость Грузии и повысит значимость Грузии в плане экономики с точки зрения отношений с Европой", - сказал Давиташвили.Работы непосредственно в направлении геологии начнутся уже в 2023 году. На геологические исследования в Черном море Грузия выделит 20 миллионов долларов, сказал ранее министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, европа, черное море, азербайджан
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, европа, черное море, азербайджан
Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю
17:18 19.12.2022 (обновлено: 17:45 19.12.2022)
Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе, сказал Давиташвили
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия была автором идеи прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря и уже выделила финансы на исследование, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге.
Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи, Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро.
"И инициатором, и автором идеи этого проекта была Грузия. Грузия представила этот проект в перечне экономических и инвестиционных проектов "Восточного партнерства" (инициатива об углублении сотрудничества ЕС с шестью странами - ред.)", - сказал Давиташвили.
По его словам, уже начались исследования, необходимые для реализации этого нового флагманского проекта.
"Грузия начала технико-экономические исследования. Грузия начала финансирование этих работ в проактивном режиме. Далее к этому присоединились другие страны-партнеры, и вы видели, что совсем недавно с участием премьера было оформлено важное международное соглашение", - пояснил Давиташвили.
Он подчеркнул, что Грузия работала над проектом прокладки высоковольтного электрокабеля по морю уже несколько лет. На первоначальном этапе такого интереса к нему не было. Теперь же о его осуществлении договорились четыре страны, две из которых являются членами Евросоюза.
"Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе. Соответственно, этому проекту стали уделяется больше внимания. В этом году вы видели активное участие и энтузиазм руководства Евросоюза в связи с осуществлением этого проекта, и после оформления соглашения этот проект получит уже другой статус", - заявил Давиташвили.
Министр особо подчеркнул то, что этот проект является предметом взаимного интереса.
"Наверно, без лишней скромности можно сказать, что это - проект века. Это однозначно важнейший стратегический проект, который повысит энергонезависимость Грузии и повысит значимость Грузии в плане экономики с точки зрения отношений с Европой", - сказал Давиташвили.
Работы непосредственно в направлении геологии начнутся уже в 2023 году. На геологические исследования в Черном море Грузия выделит 20 миллионов долларов, сказал ранее министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
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