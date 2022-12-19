https://sputnik-georgia.ru/20221219/gruziya---initsiator-proekta-veka-ministr-o-prokladke-elektrokabelya-v-evropu-po-moryu-273204634.html

Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю

Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю

Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе, сказал Давиташвили 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T17:18+0400

2022-12-19T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия была автором идеи прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря и уже выделила финансы на исследование, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на брифинге. Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи, Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро.По его словам, уже начались исследования, необходимые для реализации этого нового флагманского проекта. "Грузия начала технико-экономические исследования. Грузия начала финансирование этих работ в проактивном режиме. Далее к этому присоединились другие страны-партнеры, и вы видели, что совсем недавно с участием премьера было оформлено важное международное соглашение", - пояснил Давиташвили.Он подчеркнул, что Грузия работала над проектом прокладки высоковольтного электрокабеля по морю уже несколько лет. На первоначальном этапе такого интереса к нему не было. Теперь же о его осуществлении договорились четыре страны, две из которых являются членами Евросоюза."Геополитическая обстановка многое изменила, в том числе в Евросоюзе. Соответственно, этому проекту стали уделяется больше внимания. В этом году вы видели активное участие и энтузиазм руководства Евросоюза в связи с осуществлением этого проекта, и после оформления соглашения этот проект получит уже другой статус", - заявил Давиташвили. Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии>>Министр особо подчеркнул то, что этот проект является предметом взаимного интереса. "Наверно, без лишней скромности можно сказать, что это - проект века. Это однозначно важнейший стратегический проект, который повысит энергонезависимость Грузии и повысит значимость Грузии в плане экономики с точки зрения отношений с Европой", - сказал Давиташвили.Работы непосредственно в направлении геологии начнутся уже в 2023 году. На геологические исследования в Черном море Грузия выделит 20 миллионов долларов, сказал ранее министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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