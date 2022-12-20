https://sputnik-georgia.ru/20221220/ministr-vysokovoltnyy-elektrokabel-po-dnu-chernogo-morya-sblizit-gruziyu-s-evrosoyuzom-273246738.html

Министр: высоковольтный электрокабель по дну Черного моря сблизит Грузию с Евросоюзом

Министр: высоковольтный электрокабель по дну Черного моря сблизит Грузию с Евросоюзом

Выработка электроэнергии в Грузии за год выросла на 14,6% 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T17:42+0400

2022-12-20T17:42+0400

2022-12-20T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вследствие прокладки высоковольтного электрокабеля между Южным Кавказом и Европой по дну Черного моря Грузия получит такой же доступ к европейскому рынку электроэнергии как и страны Евросоюза, сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение, которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Евросоюз намерен выделить на проект 2,3 миллиарда евро.По его словам, благодаря осуществлению этого проекта вырастет роль Грузии для Евросоюза - Грузия станет важнейшим партнером в плане энергобезопасности. Министр подчеркнул, что это является мотивацией, чтобы энергосектор Грузии стал привлекательнее для международных инвестиций. Грузия - инициатор проекта века: министр о прокладке электрокабеля в Европу по морю>>"Когда мы говорим о евроинтеграции, однозначно, что, если мы не будем вносить некую лепту в развитие европейской семьи, если мы что-то не привнесем в нее, мотивация, интерес и энтузиазм со стороны наших партнеров не будет высок", - сказал Давиташвили.В июне 2022 года Украина и Молдова, в отличие от Грузии, получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. ЕС выразил готовность предоставить Грузии статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.Министр рассказал о роли Грузии в проекте прокладки электрокабеля в Европу>>По словам министра, грузинские власти во время переговоров с европейскими партнерами всегда говорят о том, что Грузия не является лишь бенефициаром, а может выполнить важную роль в развитии Европы. При этом министр подчеркнул, что Грузия получит экономические блага не только от выполнения транзитной функции, но от экспорта произведенной в стране электроэнергии в Европу.Накануне Давиташвили сказал, что у Грузии есть возможность генерации электроэнергии не только из источников гидроэнергии, но также есть достаточно перспективные проекты по использованию ветряной и солнечной энергии.Он напомнил об утвержденной правительством программе по содействию строительству новых "зеленых электростанций" мощностью 1,5 тысячи мегаватт. Правительство ожидает инвестиции в размере не менее 3 миллиардов долларов в энергетический сектор Грузии в течение последующих трех лет.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС>>С января по ноябрь 2022 года в Грузии было выработано 13,1 миллиард киловатт-часов, на 14,6% больше аналогичных данных прошлого года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,98 миллиона киловатт-часов.При этом за 11 месяцев в Грузии было потреблено около 13,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года, согласно данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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