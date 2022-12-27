https://sputnik-georgia.ru/20221227/prezident-gruzii-predstavila-novykh-kandidatov-na-post-glavy-tsik-273467537.html
Президент Грузии представила новых кандидатов на пост главы ЦИК
Президент Грузии представила новых кандидатов на пост главы ЦИК
Кандидатов на пост председателей ЦИК глава государства в соответствии с законодательством выбрала из списка подавших заявки на участие в конкурсе в августе 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T23:56+0400
2022-12-27T23:56+0400
2022-12-28T00:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту на пост председателя Центральной избирательной комиссии педагога и основателя Ассоциации молодых энергетиков. Парламент Грузии в конце декабря провалил процесс избрания главы ЦИК. Ни один из кандидатов на этот пост, представленных президентом Грузии в августе 2022 года, не смог получить достаточного числа голосов, чтобы занять этот пост. Как говорится в сообщении администрации президента, кандидатов глава государства в соответствии с законодательством выбрала из списка кандидатов на пост председателей ЦИК, подавших заявки на участие в конкурсе в августе. Кандидатами на пост ЦИК стали преподаватель школы - лицея Нанули Бебия и основатель Ассоциации молодых энергетиков Георгий Шаишмелашвили. Замглавы ЦИК Грузии: процесс избрания председателя начнется заново >>Что касается кандидатов на вакантные должности членов ЦИК Грузии, президент в соответствии с законом объявила новый конкурс. Причиной провала прошлых кандидатов, представленных президентом, стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили. Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии
Президент Грузии представила новых кандидатов на пост главы ЦИК
23:56 27.12.2022 (обновлено: 00:19 28.12.2022)
Кандидатов на пост председателей ЦИК глава государства в соответствии с законодательством выбрала из списка подавших заявки на участие в конкурсе в августе
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту на пост председателя Центральной избирательной комиссии педагога и основателя Ассоциации молодых энергетиков.
Парламент Грузии в конце декабря провалил процесс избрания главы ЦИК. Ни один из кандидатов на этот пост, представленных президентом Грузии в августе 2022 года, не смог получить достаточного числа голосов, чтобы занять этот пост.
Как говорится в сообщении администрации президента, кандидатов глава государства в соответствии с законодательством выбрала из списка кандидатов на пост председателей ЦИК, подавших заявки на участие в конкурсе в августе.
Кандидатами на пост ЦИК стали преподаватель школы - лицея Нанули Бебия и основатель Ассоциации молодых энергетиков Георгий Шаишмелашвили.
Что касается кандидатов на вакантные должности членов ЦИК Грузии, президент в соответствии с законом объявила новый конкурс.
Причиной провала прошлых кандидатов, представленных президентом, стали разногласия с оппозицией, а также недовольство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили.
Избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.