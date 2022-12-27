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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T07:01+0400

2022-12-27T07:01+0400

2022-12-27T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,1% и составила 90,85 доллара с доходностью 5,82%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,1%, торги закрылись с доходностью 5,19% по цене 100,48 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 95,22 пункта с доходностью 10,46%, за неделю цена выросла на 0,4%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,01% и составила 88,1 пункта, доходность составила 6,63%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 1,79% и составила 25,65 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 163 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,5-25,95 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,35% и составила 7,5 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 136 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,35-7,54 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 2,33% и составила 22 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 285 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,0-22,25 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации