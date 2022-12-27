https://sputnik-georgia.ru/20221227/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-snizilis-v-noyabre-273428736.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в ноябре

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в ноябре

В ноябре, по сравнению с октябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,04% 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T09:01+0400

2022-12-27T09:01+0400

2022-12-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в ноябре 2022 года повысился на 3,6%, по сравнению с ноябрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 6,9%, в том числе на продовольствие – на 10,3%, а в горнодобывающей цены снизились на 17,8%.В ноябре, по сравнению с октябрем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,04%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии снижается – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 17,2%, перерабатывающей промышленности – на 12%, в том числе на продукты питания – на 12,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 24,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 5,8%, в том числе на химическую продукцию выросли на 22,1%, а на напитки снизились на 13,3%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 1,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2022 года составил 10,4% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,6%. В ноябре, по сравнению с октябрем, уровень инфляции составил 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, инфляция, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"