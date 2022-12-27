https://sputnik-georgia.ru/20221227/vozmozhnoe-otravlenie-saakashvili---spetssluzhba-gruzii-rasprostranila-zayavlenie-273430039.html
Возможное отравление Саакашвили – спецслужба Грузии распространила заявление
Возможное отравление Саакашвили – спецслужба Грузии распространила заявление
Саакашвили и его адвокаты отказывают спецслужбе в сдаче образцов любого вида для анализа, говорится в заявлении 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T10:24+0400
2022-12-27T10:24+0400
2022-12-27T10:30+0400
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михаил саакашвили
рати брегадзе
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии продолжает прозрачное расследование возможного отравления экс-президента Михаила Саакашвили и сделает все, чтобы на все вопросы следствия были даны исчерпывающие и обоснованные ответы, говорится в заявлении ведомства. В рамках следственных действий, образцы для биологического исследования были взяты у Саакашвили 2 декабря, на основании которых в тот же день было вынесено постановление о назначении химико-токсикологической экспертизы. Для получения ответов на поставленные следствием вопросы Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули потребовало предъявить образцы дополнительного исследования образца крови, на что Саакашвили и его адвокаты ответили отказом. В то время со стороны адвокатов делались разъяснения, что проведение указанной экспертизы было возможно только на образцах волос и ногтей. Следственный орган учел это требование адвокатов, прошел соответствующие консультации с бюро экспертизы, после чего выразил готовность взять образцы волос и ногтей и переслать на экспертизу. Однако от Саакашвили и его адвокатов следственный орган получил отказ на сдачу образцов любого вида. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов, и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. "Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, германия, специальная следственная служба, тбилиси
Возможное отравление Саакашвили – спецслужба Грузии распространила заявление
10:24 27.12.2022 (обновлено: 10:30 27.12.2022)
Саакашвили и его адвокаты отказывают спецслужбе в сдаче образцов любого вида для анализа, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии продолжает прозрачное расследование возможного отравления экс-президента Михаила Саакашвили и сделает все, чтобы на все вопросы следствия были даны исчерпывающие и обоснованные ответы, говорится в заявлении ведомства.
В рамках следственных действий, образцы для биологического исследования были взяты у Саакашвили 2 декабря, на основании которых в тот же день было вынесено постановление о назначении химико-токсикологической экспертизы.
Для получения ответов на поставленные следствием вопросы Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули потребовало предъявить образцы дополнительного исследования образца крови, на что Саакашвили и его адвокаты ответили отказом. В то время со стороны адвокатов делались разъяснения, что проведение указанной экспертизы было возможно только на образцах волос и ногтей.
Следственный орган учел это требование адвокатов, прошел соответствующие консультации с бюро экспертизы, после чего выразил готовность взять образцы волос и ногтей и переслать на экспертизу. Однако от Саакашвили и его адвокатов следственный орган получил отказ на сдачу образцов любого вида.
"Как известно общественности, в процессе следствия для адвокатов Михаила Саакашвили созданы все условия, чтобы ознакомиться со всеми следственными и процессуальными действиями, и иметь доступ к материалам уголовного дела", – отмечено в заявлении Специальной следственной службы.
Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.
Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов, и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.