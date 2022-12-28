https://sputnik-georgia.ru/20221228/stychki-i-aktsii---goryachee-vystuplenie-mera-tbilisi-v-sakrebulo-273497454.html
Стычки и акции - "горячее" выступление мэра Тбилиси в сакребуло
Стычки и акции - "горячее" выступление мэра Тбилиси в сакребуло
Стычки между депутатами оппозиции и правящей партии дважды чуть не стали причиной срыва выступления 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T18:08+0400
2022-12-28T18:08+0400
2022-12-28T18:08+0400
грузия
новости
политика
каха каладзе
ираклий надирадзе
тбилиси
корцхели
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ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе стало одним из самых горячих подведением итогов 2022 года - депутаты столичного сакребуло (совещательный орган) не смогли сдержать своих эмоций и зал заседаний дважды превращался в "поле боя". Мэр Тбилиси Каха Каладзе по традиции представил депутатом совещательного органа Тбилиси отчет о проделанной работы и проект бюджета города на 2023 год. Оскорбления и стычки между депутатами от оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" дважды чуть не стали причиной срыва выступления. Сначала депутатам от оппозиции не понравилось появление в зале заседаний борца Георгия Иантбелидзе, который был участником стычки сторонников правящей партии и оппозиции на выборах 2016 года в селе Корцхели. Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе>>Сам Иантмелидзе прибыл в сакребуло в качестве гостя, что вызвало протест депутатов, которые стали оскорблять борца. Позже все переросло в потасовку между депутатами. Позже зал заседаний сакребуло снова превратился в поле боя. Депутат от партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе попытался передать Каладзе символические наручники. После этого в зале заседаний снова началась потасовка. Позже потасовка произошла и на балконе зала заседаний, где активисты из НПО попытались повесить баннер "Коррупция убивает", однако сотрудники охраны пресекли действия активистов."Спекуляции неприемлемы" – Каладзе о новогоднем слогане Тбилиси>>Параллельно активисты оппозиции устроили акцию протеста у здания сакребуло. Они переделали предвыборный лозунг мэра Тбилиси "Город полный жизнью" в лозунги: "Город полный пробок", "Город полный коррупции" и так далее. В отличии от событий внутри здания, акция проходит без эксцессов. Сам мэр Тбилиси в эти минуты отвечает на вопросы депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, ираклий надирадзе, тбилиси, корцхели
грузия, новости, политика, каха каладзе, ираклий надирадзе, тбилиси, корцхели
Стычки и акции - "горячее" выступление мэра Тбилиси в сакребуло
Стычки между депутатами оппозиции и правящей партии дважды чуть не стали причиной срыва выступления
ТБИЛИСИ, 28 дек - Sputnik. Выступление мэра Тбилиси Кахи Каладзе стало одним из самых горячих подведением итогов 2022 года - депутаты столичного сакребуло (совещательный орган) не смогли сдержать своих эмоций и зал заседаний дважды превращался в "поле боя".
Мэр Тбилиси Каха Каладзе по традиции представил депутатом совещательного органа Тбилиси отчет о проделанной работы и проект бюджета города на 2023 год.
Оскорбления и стычки между депутатами от оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" дважды чуть не стали причиной срыва выступления.
Сначала депутатам от оппозиции не понравилось появление в зале заседаний борца Георгия Иантбелидзе, который был участником стычки сторонников правящей партии и оппозиции на выборах 2016 года в селе Корцхели.
Сам Иантмелидзе прибыл в сакребуло в качестве гостя, что вызвало протест депутатов, которые стали оскорблять борца. Позже все переросло в потасовку между депутатами.
Позже зал заседаний сакребуло снова превратился в поле боя. Депутат от партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе попытался передать Каладзе символические наручники. После этого в зале заседаний снова началась потасовка.
Позже потасовка произошла и на балконе зала заседаний, где активисты из НПО попытались повесить баннер "Коррупция убивает", однако сотрудники охраны пресекли действия активистов.
Параллельно активисты оппозиции устроили акцию протеста у здания сакребуло. Они переделали предвыборный лозунг мэра Тбилиси "Город полный жизнью" в лозунги: "Город полный пробок", "Город полный коррупции" и так далее.
В отличии от событий внутри здания, акция проходит без эксцессов.
Сам мэр Тбилиси в эти минуты отвечает на вопросы депутатов.