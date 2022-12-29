https://sputnik-georgia.ru/20221229/saakashvili-otkazalsya-uchastvovat-v-sudebnom-zasedanii-po-voprosu-otmeny-nakazaniya-273517216.html

Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания

Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания

Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T12:02+0400

2022-12-29T12:02+0400

2022-12-29T12:02+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

рати брегадзе

шалва папуашвили

украина

тбилиси

тбилисский городской суд

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0e/273039952_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7b7c3e6f78a88a8998bdc1bd2956dc69.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья - подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия. Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит, которого в качестве свидетеля вызвала защита Саакашвили. Согласно его медицинскому заключению, обнаруженные в организме экс-президента токсины и металлы опасны для его жизни. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.На предыдущем заседании, 22 декабря, на суде выступил американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Он заявил, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей>>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва папуашвили, украина, тбилиси, тбилисский городской суд, сша, европарламент