https://sputnik-georgia.ru/20221229/saakashvili-otkazalsya-uchastvovat-v-sudebnom-zasedanii-po-voprosu-otmeny-nakazaniya-273517216.html
Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания
Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания
Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T12:02+0400
2022-12-29T12:02+0400
2022-12-29T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья - подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия. Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит, которого в качестве свидетеля вызвала защита Саакашвили. Согласно его медицинскому заключению, обнаруженные в организме экс-президента токсины и металлы опасны для его жизни. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.На предыдущем заседании, 22 декабря, на суде выступил американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Он заявил, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.Каладзе: призывы некоторых депутатов Европарламента далеки от европейских ценностей>>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва папуашвили, украина, тбилиси, тбилисский городской суд, сша, европарламент
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва папуашвили, украина, тбилиси, тбилисский городской суд, сша, европарламент
Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания
Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде возобновился процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья - подсудимый, в отличие от предыдущего раза, отказался от участия в заседании даже дистанционно из больницы.
По словам судьи Георгия Аревадзе, Саакашвили отказался от участия в заседании по состоянию здоровья. Между тем он дал согласие на продолжение процесса без его участия.
Первым на сегодняшнем судебном заседании должен выступить американский токсиколог Дэвид Смит, которого в качестве свидетеля вызвала защита Саакашвили. Согласно его медицинскому заключению, обнаруженные в организме экс-президента токсины и металлы опасны для его жизни.
Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.
На предыдущем заседании, 22 декабря, на суде выступил американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Он заявил, что у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), обнаруженными в его организме. Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.
Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.
Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.