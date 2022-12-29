https://sputnik-georgia.ru/20221229/v-gruzinskoy-mechte-napomnili-zurabishvili-o-podderzhke-273526608.html

В "Грузинской мечте" напомнили Зурабишвили о поддержке

В "Грузинской мечте" напомнили Зурабишвили о поддержке

Избиратели Зурабишвили ожидают, что ее отношение к ним будет справедливым и не высокомерным 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T14:41+0400

2022-12-29T14:41+0400

2022-12-29T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в свое время поддержала Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты, в первую очередь из-за того, что она была независимой, заявил вице-спикер парламента Грузии один из лидеров правящей партии Гия Вольский. Президент Грузии накануне на фоне акции против освобождения экс-главы государства Михаила Саакашвили заявила о ведущемся против нее булинге в связи с вопросом о помиловании осужденного и намекнула на участие в нем правящей партии. Зурабишвили является избранным президентом и, по словам Вольского, ее поддерживала не только "Грузинская мечта", но и те люди, которые собрались вчера у здания администрации президента. "Грузинская мечта": президент сама знает, откуда исходит буллинг>>"Они – это ее избиратели. Они ждут, что отношение президента будет справедливым и не высокомерным, о чем она сама говорила некоторое время назад", – отметил Вольский. Что произошло?Накануне участники акции против помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были возмущены словами, которые Зурабишвили произнесла, выйдя к ним: "Чего вы принеслись сюда?" Собравшиеся, особенно те, чьи родные были убиты при прежней власти, восприняли это как оскорбление. Что касается вопроса помилования Саакашвили, президент не стала разглашать свои планы. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Изменит ли Зурабишвили мнение на этот раз, с учетом продолжающегося ухудшения состояния здоровья экс-президента, скорее всего станет известно после того, как решение по вопросу отсрочки или отмены наказания примет суд. Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации".Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента>>Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта