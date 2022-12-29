https://sputnik-georgia.ru/20221229/vse-o-saakashvili--dipkorpus-oznakomilsya-s-sostoyaniem-eks-prezidenta-gruzii-273512449.html
Все о Саакашвили – дипкорпус ознакомился с состоянием экс-президента Грузии
Все о Саакашвили – дипкорпус ознакомился с состоянием экс-президента Грузии
Встреча состоялась с представителями стран ЕС, представительствами ЕС в Грузии, а также посольством США 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T10:47+0400
2022-12-29T10:47+0400
2022-12-29T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Министерство юстиции Грузии предоставило информацию представителям дипломатического корпуса об осужденном экс-президенте страны Михаиле Саакашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства. По информации пресс-службы Минюста, встреча состоялась с представителями стран-участниц Евросоюза, представительствами ЕС в Грузии, а также посольством США. Максимальная прозрачность является приоритетом для министерства юстиции, общественность и все заинтересованные лица будут проинформированы о вопросе и в будущем, отмечают в ведомстве. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Кобахидзе: к делу Саакашвили подключили эксперта с подозрительной репутацией>>Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, украина, тбилиси, сша, тбилисский городской суд
Все о Саакашвили – дипкорпус ознакомился с состоянием экс-президента Грузии
10:47 29.12.2022 (обновлено: 10:52 29.12.2022)
Встреча состоялась с представителями стран ЕС, представительствами ЕС в Грузии, а также посольством США
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Министерство юстиции Грузии предоставило информацию представителям дипломатического корпуса об осужденном экс-президенте страны Михаиле Саакашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации пресс-службы Минюста, встреча состоялась с представителями стран-участниц Евросоюза, представительствами ЕС в Грузии, а также посольством США.
"В рамках встречи представителям дипломатического корпуса была предоставлена детальная информация об условиях, лечении и обращении с Михаилом Саакашвили со дня его помещения в пенитенциарную систему", – отмечено в сообщении.
Максимальная прозрачность является приоритетом для министерства юстиции, общественность и все заинтересованные лица будут проинформированы о вопросе и в будущем, отмечают в ведомстве.
Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента.
Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.