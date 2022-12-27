https://sputnik-georgia.ru/20221227/kobakhidze-k-delu-saakashvili-podklyuchili-eksperta-s-podozritelnoy-reputatsiey--273462558.html

Кобахидзе: к делу Саакашвили подключили эксперта с подозрительной репутацией

Кобахидзе: к делу Саакашвили подключили эксперта с подозрительной репутацией

Американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит был первым свидетелем защиты по вопросу отмены наказания Саакашвили 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T19:56+0400

2022-12-27T19:56+0400

2022-12-27T20:18+0400

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михаил саакашвили

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Логическим продолжением симуляции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является подключение к его делу эксперта с подозрительной репутацией, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Первым свидетелем защиты по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья стал американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. По его словам, у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана тяжелыми металлами (ртуть и мышьяк), которые обнаружили в организме Саакашвили.По его словам, общество уже устало от симуляции экс-президента. "У этой симуляции в действительности единственная цель - как-то создать не основание, а предлог для помилования. Симуляция, как правило, не может быть основанием. 450-дневная симуляция - это то, что, кажется, уже сначала и до конца надоело обществу", - отметил Кобахидзе. О низкой репутации Голдсмита в Грузии заговорили, ссылаясь на его заключение по делу гражданина США и Сирии Ричарда Чичакли - бывшего делового партнера Виктора Бута. Суд Нью-Йорка признал его виновным в в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Голдсмит пришел к выводу, что Чичакли не отдает в полной мере отчет своим действиям в силу того, что у него наблюдается психическое расстройство. Судья вопреки оценке Голдсмита признал Чичакли вменяемым. Более того, судья, который получил взаимоисключающие заключения от двух психиатров, обратил внимание на легковерность Голдсмита, который в своей оценке якобы чрезмерно полагается на суждения дочери подсудимого. Диагноз и оценкаАдвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. К делу Голдсмита подключила именно защита экс-президента. С Саакашвили Голдсмит встретился 29 августа 2022 года. На суде 22 декабря он заявил, что помимо деменции у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Экс-президент получил психологическую травму в тюрьме, где он боялся за свою жизнь. Заключенные в соседних камерах постоянно кричали и оскорбляли Саакашвили, сказал эксперт, ссылаясь на слова экс-президента.Все решает звонок из Вашингтона? Депутат раскритиковал экс-президента Грузии>>Голдсмит выразил уверенность в том, что выходом из положения может быть лишь освобождение Саакашвили и его помещение в одну из клиник США или Европы, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. По его словам, таких клиник в мире немного.По словам американского эксперта, в нынешней обстановке посттравматическое стрессовое расстройство Саакашвили лишь прогрессирует. Голдсмит выразил уверенность, что состояние Саакашвили может настолько ухудшиться, что приведет к его смерти.Элисашвили: если Саакашвили отправят на лечение за границу, в тюрьмах произойдет бунт>>Голдсмит опроверг утверждения о том, что Саакашвил симулирует. При этом, отвечая на вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы, он допустил симулирование замедленного мышления и плохой памяти. Это основные признаки деменции. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани."Нет помилованию Саакашвили!" - в Тбилиси пройдет акция>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. В 2020 году экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, рати брегадзе