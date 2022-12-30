https://sputnik-georgia.ru/20221230/chislo-zanyatykh-v-biznes-sektore-gruzii-rastet-273553420.html
Число занятых в бизнес-секторе Грузии растет
Число занятых в бизнес-секторе Грузии растет
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за третий квартал составила 1 714,2 лари (635 долларов) 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T09:01+0400
2022-12-30T09:01+0400
2022-12-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2022 года в Грузии составило 723,3 тысячи человек, что на 6,7% больше, чем в июле-сентябре 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Из общего количества занятых 57,5% составляют мужчины, а 42,5% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 5,5% и составило 683,1 тысячи человек. Расходы на персонал во третьем квартале составили 3,6 миллиарда лари, что больше на 23,7% аналогичного показателя за 2021 год, говорится в сообщении.Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 714,2 лари (635 долларов), что на 258,7 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 317,7 лари, что на 174,2 лари больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.За третий квартал 2022 года в Грузии общий оборот предприятий составил 47,5 миллиарда лари, что на 17,4% больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 18,9 миллиарда лари, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии во третьем квартале 2022 года составил 9,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число занятых в бизнес-секторе Грузии растет
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за третий квартал составила 1 714,2 лари (635 долларов)
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2022 года в Грузии составило 723,3 тысячи человек, что на 6,7% больше, чем в июле-сентябре 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Из общего количества занятых 57,5% составляют мужчины, а 42,5% – женщины.
Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 5,5% и составило 683,1 тысячи человек. Расходы на персонал во третьем квартале составили 3,6 миллиарда лари, что больше на 23,7% аналогичного показателя за 2021 год, говорится в сообщении
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Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 714,2 лари (635 долларов), что на 258,7 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 317,7 лари, что на 174,2 лари больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.
За третий квартал 2022 года в Грузии общий оборот предприятий составил 47,5 миллиарда лари, что на 17,4% больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.
Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 18,9 миллиарда лари, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост ВВП Грузии во третьем квартале 2022 года составил 9,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.