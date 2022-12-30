https://sputnik-georgia.ru/20221230/chislo-zanyatykh-v-biznes-sektore-gruzii-rastet-273553420.html

Число занятых в бизнес-секторе Грузии растет

Число занятых в бизнес-секторе Грузии растет

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за третий квартал составила 1 714,2 лари (635 долларов) 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T09:01+0400

2022-12-30T09:01+0400

2022-12-30T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262034611_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_e96e66c0c5bb2d6023c3dfe1f8dd8b74.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в третьем квартале 2022 года в Грузии составило 723,3 тысячи человек, что на 6,7% больше, чем в июле-сентябре 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Из общего количества занятых 57,5% составляют мужчины, а 42,5% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 5,5% и составило 683,1 тысячи человек. Расходы на персонал во третьем квартале составили 3,6 миллиарда лари, что больше на 23,7% аналогичного показателя за 2021 год, говорится в сообщении.Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 714,2 лари (635 долларов), что на 258,7 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 317,7 лари, что на 174,2 лари больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.За третий квартал 2022 года в Грузии общий оборот предприятий составил 47,5 миллиарда лари, что на 17,4% больше, чем за июль-сентябрь 2021 года.Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 18,9 миллиарда лари, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии во третьем квартале 2022 года составил 9,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"