https://sputnik-georgia.ru/20221230/kto-predstavit-gruziyu-na-venetsianskoy-arkhitekturnoy-biennale-273566710.html
Кто представит Грузию на Венецианской архитектурной биеннале?
Кто представит Грузию на Венецианской архитектурной биеннале?
Идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой биеннале – "Лаборатория будущего" 30.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-30T14:40+0400
2022-12-30T14:40+0400
2022-12-30T14:40+0400
венеция
грузия
культура
новости
ото немсадзе
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Проект-победитель, который будет представлен в Национальном павильоне Грузии на 18-й Архитектурной биеннале в Венеции, выявлен в Тбилиси в ходе отборочного конкурса.Он называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе.Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.Сообщается, что проект был признан победителем в результате тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок. Из них конкурсная комиссия отобрала сначала пять проектов, а потом один – лучший. "Министерство культуры поздравляет творческий и организаторский коллектив с победой в конкурсе и желает успехов на 18-й Венецианской архитектурной биеннале", – говорится в сообщении Минкультуры.Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто – президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор. Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек. "Есть одно место, где все эти вопросы справедливости, ресурсов, рас, надежды и страха сходятся и сливаются воедино. Это Африка", – считает Лесли Локко, ганско-шотландский архитектор, академик и писатель. Венецианская архитектурная биеннале откроется 20 мая 2023 года и продлится до 26 ноября. В Национальном павильоне Грузии также будет организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев смогут участвовать художники в возрасте до 30 лет. Они тоже будут определены посредством конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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венеция, грузия, культура, новости, ото немсадзе, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
венеция, грузия, культура, новости, ото немсадзе, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Кто представит Грузию на Венецианской архитектурной биеннале?
Идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой биеннале – "Лаборатория будущего"
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Проект-победитель, который будет представлен в Национальном павильоне Грузии на 18-й Архитектурной биеннале в Венеции, выявлен в Тбилиси в ходе отборочного конкурса.
Он называется "Январь, февраль, март" и представлен авторским коллективом Tbilisi Architecture Biennale: Гиоргием Шукакидзе, Тинатин Гургенидзе и Ото Немсадзе.
"Проект "Январь, февраль, март" исследует взаимосвязь между течением времени и энергии, человеческими способами самопорождения жизненной энергии, ее использования, распределения и сохранения, энергетической политикой, временностью или постоянством этой политики в исторической реальности", – рассказывают в Минкульте.
Благодаря визуальному и структурному сопоставлению мертвой и живой природы проект символически акцентирует внимание на водоемах, их появлении и вызванных их влиянием экологических, городских и демографических изменениях, отмечают в ведомстве.
Сообщается, что проект был признан победителем в результате тайного голосования большинством голосов конкурсной комиссии. Всего на конкурс было подано 17 заявок. Из них конкурсная комиссия отобрала сначала пять проектов, а потом один – лучший.
"Министерство культуры поздравляет творческий и организаторский коллектив с победой в конкурсе и желает успехов на 18-й Венецианской архитектурной биеннале", – говорится в сообщении Минкультуры.
Стоит отметить, что идея проекта полностью перекликается с концепцией и основной темой – "Лаборатория будущего". Ее объявили Роберто Чикутто – президент Венецианской архитектурной биеннале, и Лесли Локко – ее куратор.
Под девизом "Лаборатории будущего" будет рассматриваться Африканский континент, разнообразие и его культурная самобытность – от организационных структур до индивидуальных навыков и привычек.
"Есть одно место, где все эти вопросы справедливости, ресурсов, рас, надежды и страха сходятся и сливаются воедино. Это Африка", – считает Лесли Локко, ганско-шотландский архитектор, академик и писатель.
Венецианская архитектурная биеннале откроется 20 мая 2023 года и продлится до 26 ноября. В Национальном павильоне Грузии также будет организована и художественная резиденция, где в течение шести месяцев смогут участвовать художники в возрасте до 30 лет. Они тоже будут определены посредством конкурса.