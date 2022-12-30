https://sputnik-georgia.ru/20221230/sud-po-otmene-nakazaniya-saakashvili-perenesli-na-yanvar-273572745.html

Суд по отмене наказания Саакашвили перенесли на январь

Суд по отмене наказания Саакашвили перенесли на январь

На сегодняшнем заседании планировался допрос еще одного американского эксперта, который является свидетелем защиты Саакашвили 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T15:49+0400

2022-12-30T15:49+0400

2022-12-30T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, которое должно было состояться в пятницу, перенесли на 9 января 2023 года, сказал его адвокат Шалва Хачапуридзе журналистам.Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе пояснил свое решение тем, что он удаляется в совещательную комнату для принятия решения по другому делу. Защита Саакашвили расценила это как умышленное затягивание процесса по вопросу экс-президента, который находится в тяжелом состоянии. На сегодняшнем заседании планировался допрос американского невролога. На предыдущих судебных заседаниях допросили американского токсиколога Дэвида Смита и американского эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита. Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, рати брегадзе, украина, тбилиси, одесская область, тбилисский городской суд