https://sputnik-georgia.ru/20221229/saakashvili-otravlen-ili-analizy-v-norme-amerikanskiy-toksikolog-dal-pokazaniya-273520389.html

Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания

Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания

Допрос свидетеля защиты - американского эксперта - длился около пяти чесов 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Американский токсиколог и аддиктолог Дэвид Смит утверждает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами в период нахождения в тюрьме №12 в городе Рустави, что привело к возникновению прогрессирующей деменции. Смит стал вторым американским экспертом, который выступил на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Ровно неделю назад показания дал эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Обоих свидетелей стороны защиты допрашивали около 5 часов. Смита подключили к заседанию в Тбилисском городском суде дистанционно. Как рассказал Смит, он подготовил экспертное заключение в связи с возможным отравлением Саакашвили по просьбе одного из адвокатов экс-президента - Массимо Д'Анджело. Динамика, по мнению эксперта, резко отрицательная.По его словам, в результате отравления тяжелыми металлами особенно было повреждено белое вещество в головном мозге экс-президента, что привело к "серьезной и прогрессирующей деменции". Кроме того, у Саакашвили периферическая нейропатия, гастрит, кахексия, повреждены печень, почки и другие жизненные органы. Смит исключил попадание в организм тяжелых металлов с лекарствами.При этом он дал положительный ответ на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Шавгулидзе о том, что в случае отсутствия надлежащего лечения состояние здоровья экс-президента ухудшится, возникнет риск инвалидности и даже смерти. Ухудшение состояния приведет к мучениям.Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания>>В ходе заседания адвокат обратил внимание на то, что Саакашвили несколько раз терял сознание: дважды - 5 и 11 мая - в тюрьме №12 в городе Рустави, а также 25 мая - в клинике "Вивамеди", где он находится до сих пор. В гражданскую клинику экс-президента этапировали 12 мая. Адвокат подчеркнул, что токсикологическое исследование провели очень поздно - анализ крови сделали лишь 31 мая. В свою очередь, эксперт сказал, что анализ крови в данном случае не дал бы всеобъемлющей картины. Более того, он заявил, что Саакашвили был отравлен в тюрьме.Эксперт дал положительный ответ на вопрос адвоката, указывает ли на отравление большой дозой то, что даже спустя 26 дней анализы показали наличие тяжелых металлов в организме.При этом он сказал, что Саакашвили не получил должного лечения. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>"Он не получил адекватного лечения в связи с тяжелыми металлами... Также не проводилась детоксикация на лекарства, которые он получал для нивелирования симптомов", - сказал Смит.Так же, как и психиатр Дэвид Голдсмит, Смит заявил, что лечение Саакашвили в Грузии невозможно. Когда представитель Специальной пенитенциарной службы задал Смиту вопрос, знаком ли он с возможностями медицинской системы Грузии и откуда он знает, что в Грузии не могут лечить таких пациентов, он сказал, что информацию предоставил адвокат Массимо Д'Анджело. В свою очередь, адвокат Шалва Хачапуридзе, присутствующий в зале суда, сказал, что об этом свидетельствует исследование медицинской системы Грузии, которое прикреплено к делу. Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по вопросу отмены наказания>>В ответ на это руководителя медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе сказал, что в медицинском университете есть кафедра токсикологии, а также есть центр токсикологии в Михайловской больнице, и детоксикация проводилась сотни раз. Дольше всего стороны обсуждали вопросы, связанные с тяжелыми металлами - мышьяком, ртутью и барием, которые, по словам эксперта, были обнаружены в организме Саакашвили. После многочисленных просьб показать результаты исследование, в котором говорится о мышьяке, выяснилось, что в исследовании, проведенном лабораторией LMS, на которое опирался Смит в своем исследовании, ничего не говорится об этом тяжелом металле. Смит сказал, что руководствовался исследованием не только лабораторией LMS, но и одной из немецких лабораторий, название которое не вспомнил.Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии>>Кроме того Смит заявил, что основном акцент в его заключении сделан на ртути, уровень которой, по его словам, превышает допустимую норму на 50% и составляет 0,12 мкг/г. "Мышьяк очень быстро исчезает, тогда как ртуть остается на более долгое время", - пояснил он.Представитель пенитенциарной службы, в свою очередь, подчеркнул, что в заключении Смита акцент в равной мере сделан и на ртути, и на мышьяке. Опровергнуто было и утверждение Смита о том, что уровень ртути в организме Саакашвили превышает норму. По словам главы медицинского департамента службы Малхаза Уртмелидзе, согласно данным на сайте лаборатории LMS, допустимый уровень как ртути, так и мышьяка и бария - 2 мкг/г. У Саакашвили обнаружили 0,12 мкг/г ртути и 0,5 мкг/г бария. Представители пенитенциарной службы также поставили под сомнение утверждение Смита о сокращении белого вещества в головном мозге Саакашвили. На вопрос, что стало основанием для этого заключения, эксперт назвал результаты исследования МРТ. В ходе допроса Смита выяснилось, что он лично не изучал эти документы, а сделал вывод на основе заключения невролога, которое есть в деле. Две стороны медалиРанее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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