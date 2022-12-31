https://sputnik-georgia.ru/20221231/naskolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--novaya-statistika-273575879.html

Насколько выросла экономика Грузии – новая статистика

Насколько выросла экономика Грузии – новая статистика

Значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2022 года внесли сферы строительства, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности 31.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-31T09:01+0400

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2022-12-31T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в ноябре 2022 года составил 9,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Средний показатель реального роста за одиннадцать месяцев с начала года составляет 10%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2022 года внесли сферы строительства, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, горнодобывающей промышленности, торговли, гостиниц и ресторанов. Тенденция к снижению наблюдалась в сделках с недвижимостью, а также в секторах обрабатывающей промышленности, искусства, отдыха и развлечений. Что выросло и насколько Рост экспорта в январе-ноябре составил примерно 32%, а импорта – на 32%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 7,2 тысячи новых предприятий, на 62% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе строительства в основном был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с гражданским строительством – дорог и автобанов. По его словам, в ноябре примерно на 35% вырос импорт стройматериалов. Рост в секторах транспорта и складирования был связан с работой грузового транспорта. Кроме того, в результате увеличения показателей внешней торговли также выросли показатели транспортной обработки и хранения грузов. Рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных и непроцентных доходов коммерческих банков. Двузначный рост экономики два года подряд – премьер Грузии подвел итоги >>Рост в секторе горнодобывающей промышленности был в основном связан с добычей цветных металлов и руд. Что касается сектора торговли, здесь рост обусловлен автомобилями и запчастями, и ростом объемов торговли. В ноябре почти на 2,3 раза вырос показатель реэкспорта. Особенно рост был заметен в направлении Армении, Казахстана и Кыргызстана. Ждать ли двузначного экономического роста в Грузии – ответ министра >>Тенденции роста также в неспециализированных магазинах: торговля продуктами питания, напитками и табаком. Выросла торговля электронными товарами и стройматериалами. Тенденции роста также наблюдались в ресторано-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. В частности, в ноябре страну посетили 417 тысяч международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"