https://sputnik-georgia.ru/20230101/banki-gruzii-budut-rabotat-po-novym-standartam-273612639.html

Банки Грузии будут работать по новым стандартам

Банки Грузии будут работать по новым стандартам

Благодаря переходу на международные стандарты финансовой отчетности публичная и надзорная отчетность банковского сектора станет ближе к практике Европы 01.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-01T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. С 1 января все коммерческие банки перейдут на международные стандарты финансовой отчетности.Переход надзорной отчетности коммерческих банков на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) был предусмотрен надзорной стратегией Нацбанка.По мнению регулятора, благодаря переходу на международные стандарты финансовой отчетности публичная и надзорная отчетность банковского сектора станет ближе к практике Европы и других развитых стран мира.Для соответствия новым стандарта Нацбанк разработал новые правила определения категорий риска финансовых инструментов и ожидаемых кредитных убытков.Нацбанк Грузии вновь сохранил жесткую монетарную политику >>По его мнению, введение правила будет способствовать улучшению подходов к расчету ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов коммерческих банков и совершенствованию финансовой отчетности.При переходе на международные стандарты финансовой отчетности при прочих равных условиях должен быть максимально сохранен нейтральный подход к стоимости надзорного капитала.Для этого внесены изменения в норматив достаточности капитала. В частности, в "Правила определения надбавок к капиталу для коммерческих банков в рамках Компонента 2" добавлены надбавка к кредитному риску (CRA) и обновленное правило ее расчета.Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума >>Целью установления буфера корректировки кредитного риска является снижение кредитного риска, вызванного недостаточным ожидаемым кредитным убытком, созданным по активам, и определение адекватного буфера капиталаПо данным Нацбанка, с 1 января 2023 года, наряду с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, будет сохраняться и параллельная отчетность.В период параллельной отчетности коммерческие банки обязаны составлять надзорные отчеты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также в соответствии с "Планом счетов бухгалтерского учета для банковских учреждений Грузии" и Инструкцией по использованию плана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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